為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紅場閱兵習近平成普廷座上賓 歐中關係蒙上陰影

    習近平出席莫斯科紅場舉行的「二戰歐洲戰場勝利80週年」閱兵，與普廷並肩而坐。（歐新社）

    習近平出席莫斯科紅場舉行的「二戰歐洲戰場勝利80週年」閱兵，與普廷並肩而坐。（歐新社）

    2025/05/09 23:02

    〔編譯林家宇／綜合報導〕在中國與歐盟建立外交關係邁入50週年之際，中國國家主席習近平選擇成為俄羅斯總統普廷座上賓，為歐中關係發展投下陰影。專家認為，習近平參加莫斯科閱兵顯示出，要使歐洲把重心從美國轉向中國窒礙難行。

    「南華早報」報導，中國駐布魯塞爾使館、歐盟駐北京使館以及歐洲議會，不約而同舉行宴會慶祝歐中建交50週年。與此同時，習近平受邀出席於莫斯科紅場舉行的二次大戰歐戰勝利80週年紀念閱兵，並承諾「為推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關系發展注入強勁動力」。然而，歐洲持續加大對烏克蘭的支持，並準備對俄羅斯施加第17輪制裁，對象包括被控協助俄國戰爭機器運轉的5間中國企業。

    在歐中建交50週年紀念會場合，中國外交官不斷提及，撤除對歐洲議員報復性制裁的決定，以及在解決貿易爭執後，恢復法國干邑白蘭地在中國免稅商店上架，但歐盟官員視此為表面功夫。歐盟駐中大使庹堯誨本週在北京演說時表示，「我們需要處理我們所強烈感受，到歐洲企業和出口商在中國市場，缺少公平競爭環境的問題」。

    歐盟正準備7月在北京舉行的歐中峰會，試圖促使中方在貿易上做出讓步，避免同時與全球兩大強權爆發貿易戰。歐盟外交首長卡拉斯也計畫在6月或7月，接待中國外交部長王毅。

    許多歐洲人士視中國與俄羅斯緊密關係，為彌補歐中關係的絆腳石。倫敦智庫「歐洲改革中心」首席經濟學家托多爾（Sander Tordoir）認為，習近平冷落歐洲，出席莫斯科的閱兵儀式，清楚顯示出「貿易緩和很大程度上會走進死巷，更不用說要讓歐洲的重心從美國轉移到中國身上」。

    歐盟執委會首席發言人賓荷（Paula Pinho）表示，習近平出席莫斯科閱兵「顯然不是彼此關係中的建設性要素...我們樂見不同的態度」。

    為慶祝歐戰勝利，普廷宣布8日至10日對烏停戰；川普8日呼籲烏俄停火30日，但也警告若停火協議不被重視，美國及其夥伴便會施加進一步制裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播