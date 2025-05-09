紅場閱兵習近平成普廷座上賓 歐中關係蒙上陰影

習近平出席莫斯科紅場舉行的「二戰歐洲戰場勝利80週年」閱兵，與普廷並肩而坐。（歐新社）

2025/05/09 23:02

〔編譯林家宇／綜合報導〕在中國與歐盟建立外交關係邁入50週年之際，中國國家主席習近平選擇成為俄羅斯總統普廷座上賓，為歐中關係發展投下陰影。專家認為，習近平參加莫斯科閱兵顯示出，要使歐洲把重心從美國轉向中國窒礙難行。

「南華早報」報導，中國駐布魯塞爾使館、歐盟駐北京使館以及歐洲議會，不約而同舉行宴會慶祝歐中建交50週年。與此同時，習近平受邀出席於莫斯科紅場舉行的二次大戰歐戰勝利80週年紀念閱兵，並承諾「為推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關系發展注入強勁動力」。然而，歐洲持續加大對烏克蘭的支持，並準備對俄羅斯施加第17輪制裁，對象包括被控協助俄國戰爭機器運轉的5間中國企業。

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在歐中建交50週年紀念會場合，中國外交官不斷提及，撤除對歐洲議員報復性制裁的決定，以及在解決貿易爭執後，恢復法國干邑白蘭地在中國免稅商店上架，但歐盟官員視此為表面功夫。歐盟駐中大使庹堯誨本週在北京演說時表示，「我們需要處理我們所強烈感受，到歐洲企業和出口商在中國市場，缺少公平競爭環境的問題」。

歐盟正準備7月在北京舉行的歐中峰會，試圖促使中方在貿易上做出讓步，避免同時與全球兩大強權爆發貿易戰。歐盟外交首長卡拉斯也計畫在6月或7月，接待中國外交部長王毅。

許多歐洲人士視中國與俄羅斯緊密關係，為彌補歐中關係的絆腳石。倫敦智庫「歐洲改革中心」首席經濟學家托多爾（Sander Tordoir）認為，習近平冷落歐洲，出席莫斯科的閱兵儀式，清楚顯示出「貿易緩和很大程度上會走進死巷，更不用說要讓歐洲的重心從美國轉移到中國身上」。

歐盟執委會首席發言人賓荷（Paula Pinho）表示，習近平出席莫斯科閱兵「顯然不是彼此關係中的建設性要素...我們樂見不同的態度」。

為慶祝歐戰勝利，普廷宣布8日至10日對烏停戰；川普8日呼籲烏俄停火30日，但也警告若停火協議不被重視，美國及其夥伴便會施加進一步制裁。

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