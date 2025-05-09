首見匈牙利間諜網！ 吸收烏克蘭軍人刺探軍機 2嫌被捕

參與演習的烏克蘭軍人。示意圖。（路透檔案照）

2025/05/09 20:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭安全局（SBU）9日宣布，瓦解一個由匈牙利軍事情報機構指揮的間諜網，逮捕兩名被吸收、涉嫌在烏國刺探防禦部署情資的前烏國軍人。這是烏國史上，首次破獲匈牙利軍情機關間諜活動。

烏克蘭安全局表示，該情報網主要在烏國西部外喀爾巴阡州（Zakarpattia）活動，刺探、收集烏國防空系統部署位置、數量，駐紮部隊規模，找出其中可能的弱點，以及執法人員、車輛配置等情報；該間諜網還收集當地居民的社會政治情緒，以預測若匈牙利部隊進入該區，如維和部隊，烏國人可能的反應。

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外喀爾巴阡州與匈牙利接壤，兩國邊境長137公里。SBU並未說明，這起疑似間諜網是否受到俄羅斯協助。

烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，SBU的調查已掌握，負責指揮該間諜網的一名匈牙利軍事情報高級官員，以及兩名間諜網成員身分。SBU反情報單位全程監控並記錄這兩名間諜的行動，最終在其住處，以涉嫌在戒嚴期間叛國罪行，將其逮捕，現正羈押中。

其中一名間諜為，曾在該州貝雷霍韋區（Berehivskyi）服役的40歲前烏國男軍官，他2021年被外國情報人員吸收，去年9月被正式「啟動」執行任務後，親自偵察了烏軍在當地部署情況，以及S-300防空飛彈系統座標，然後到匈牙利與前述匈國軍情官碰面傳遞情報，換取報酬。

今年3月兩人第二度會面，該名間諜收到的新任務指示包括，找出當地烏國安全與國防部隊官員公務車輛，了解烏軍在當前戰爭戰況和人員損失資訊。SBU反情報人員表示，這名間諜已在烏國軍隊中找到合適的聯絡人。另一名落網者為，今年才從烏國軍隊退役的前女軍人，負責向匈牙利情報單位通報該州飛機、直升機動態，以及過去服役單位的防禦體系資訊。

《基輔獨立報》報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）被廣泛視為在烏俄戰爭期間，歐盟國家中，對莫斯科最友善的領袖，多次反對軍援烏國，稱西方援烏造成戰爭久拖。該國外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）9日針對這起案件，表示該國並未收到任何正式的資訊，並稱相關消息是「烏克蘭的政治宣傳」。

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