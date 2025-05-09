新教宗2023年才當上樞機 名號「良14世」傳達關注社會正義

天主教樞機主教團8日選出美國籍的樞機主教普瑞弗斯特，擔任第267任教宗，稱號「良十四世」。（路透）

2025/05/09 16:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕天主教教宗方濟各辭世後，133名樞機經過閉門會議，梵諦岡當地時間8日下午冒出白煙，正式選出第267任教宗，名號定為「良14世」（Pope Leo XIV）。台灣總修院院長、神父羅際元指出，新教宗選擇「良」為名號，也代表新教宗關注社會正義、勞工階級受壓迫、不公對待等，表明其精神方向及願景。

69歲美國樞機普雷沃斯特（Robert Prevost）獲選為天主教新教宗，他是首位來自美國的教宗，也是奧斯定會會士、聖奧斯定傳人，但他過去也長年在祕魯服務，而他上任後首次對外露面並與民眾談話，就希望將平安問候傳達到每個人的心，盼眾人聯合成為永遠和平的民族。

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羅際元表示，新教宗選擇「良14世」作為稱號，馬上聯想到曾在1878年至1903年帶領天主教的「良13世」，該名教宗任內特別關注勞工、基層，因為當時社會（工業革命初期）很多人在工作、生活遇到不公平待遇，而新教宗選擇良作為稱號，也代表其看見今天世界人們辛苦的一面，可期待在其牧職任內，會不斷帶領我們反省。

而新教宗誕生後，天主教台灣地區教省也預計組團前往祝賀，未來台灣教省內的7個教區，也將聽從梵諦岡安排，向新教宗報告工作情況。

羅際元也指出，良14世是前教宗方濟各在過世前2年，2023年新任命的樞機，而這次133名樞機之中，約40名樞機是方濟各離世前新任命，這次教宗選舉的閉門會議，樞機團花一段時間認識彼此後，經過4輪投票就選出新教宗，時間算短、有點意外，但也代表，教宗選舉是選出帶領世界與教會的領袖，並非是「人」的選舉，而良14世年僅69歲也算年輕，若以方濟各辭世年齡88歲來看，未來或許也將有很長一段時間由同一人領導教會。

台灣總修院院長、神父羅際元分析天主教新任教宗「良14世」名號，其背後代表關注天主教社會教義，關注、反思勞工與基層受到的不公待遇。（記者吳柏軒攝）

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