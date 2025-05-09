飛機起火！英國航空副機師「左右不分」釀禍

英國航空事故調查局（AAIB）近日公布報告發現，這起事故是副機師混淆左、右手操作，導致飛機緊急中止起飛並引發起落架過熱起火。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

2025/05/09 16:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空一架班機2024年起飛時因副機師操作失誤導致起落架起火，造成倫敦蓋特威克機場一度短暫關閉，所幸機上347名乘客均未受傷。英國航空事故調查局（AAIB）近日公布報告發現，這起事故是副機師混淆左、右手操作，導致飛機緊急中止起飛並引發起落架過熱起火。

據英國《每日電訊報》報導，英國航空BA2279客機2024年6月28日原定從倫敦飛往加拿大溫哥華、機上載有347人，孰料起飛過程中，副機師在應該使用右手拉起操控桿將機頭抬起時錯誤地以左手拉回油門杆，造成飛機失去動力迫使中止起飛。

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英國航空事故調查局8日表示，儘管副機師當時「精神狀況良好、身體狀態正常」，他仍無法解釋為何會犯下這種錯誤。調查指出，這是一種「動作失誤」（action slip），即駕駛在慣性動作中未按原意完成操作。

報導提到，事發當時飛機時速達到約186英里時，副機師重新推進油門，但隨即依照訓練程序中止起飛並急煞。由於速度過快，煞車過熱導致右側飛機主起落架（main landing gear）起火，所幸消防人員迅速到場撲滅，機上347名乘客均未受傷，這起事故造成蓋特威克機場一度暫時關閉，16架班機被迫改道、23個班機被取消。

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