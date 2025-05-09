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    美國惡父強迫11歲女兒闖民宅行竊 被發現後棄女逃逸落網

    29歲父親涉嫌強迫其11歲的女兒協助入室盜竊，被突然返家的屋主兒子撞見後隨即棄女逃逸，這名男子已遭警方逮捕並面臨多項重罪指控。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    29歲父親涉嫌強迫其11歲的女兒協助入室盜竊，被突然返家的屋主兒子撞見後隨即棄女逃逸，這名男子已遭警方逮捕並面臨多項重罪指控。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2025/05/09 14:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太扯！美國密西根州29歲父親涉嫌強迫其11歲的女兒協助入室盜竊，被突然返家的屋主兒子撞見後隨即棄女逃逸，這名男子已遭警方逮捕並面臨多項重罪指控。

    綜合外媒報導，據韋恩郡檢察官辦公室發布聲明提及，29歲布羅德納克斯（Andre Stephon-Curtis Broadenax）去年4月29日於迪爾伯恩市偷走1輛汽車後，驅車前往約15分鐘車程外一戶正在整修的民宅。

    聲明指出，布羅德納克斯強行闖入該住宅，並迫使其女兒一同參與行竊過程中，屋主的兒子忽然返家當場撞見這對竊盜父女，而布羅德納克斯隨即丟下偷來的車和女兒逃跑，底特律當地警方獲報後在住處不遠處逮捕他。

    布羅德納克斯目前被控6項罪名，包括一級與二級入室行竊、建築物竊盜、接收及掩飾贓車、誘使未成年人犯罪及導致未成年人成為犯罪者等。男嫌於本月2日出庭，最初獲准以75000美元（約新台幣224萬）保釋，並須佩戴GPS電子腳鐐及接受居家監禁，預計下次庭審會議訂於14日。

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