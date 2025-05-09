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    教宗良十四世親近貧民 秘魯稱「北方聖人」

    美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）今天成為羅馬天主教新任教宗，名號良十四世（Pope Leo XIV）。他生涯大多都在秘魯傳教，因親近貧民在當地有「北方聖人」之稱。（美聯社）

    美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）今天成為羅馬天主教新任教宗，名號良十四世（Pope Leo XIV）。他生涯大多都在秘魯傳教，因親近貧民在當地有「北方聖人」之稱。（美聯社）

    2025/05/09 13:22

    〔中央社〕美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）今天成為羅馬天主教新任教宗，名號良十四世（Pope Leo XIV）。他生涯大多都在秘魯傳教，因親近貧民在當地有「北方聖人」之稱。

    美聯社報導，普瑞弗斯特在秘魯以聖潔聞名，他在暴雨淹沒的地區涉過泥濘，協助有需要的人們。擔任主教期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐，他也帶頭購買挽救生命的氧氣設備。

    教宗方濟各（Pope Francis）是史上第一位拉丁美洲裔教宗，他很早就發現普瑞弗斯特的某些特質。方濟各先是在2014年將他派往秘魯的奇克拉約（Chiclayo），然後於2023年轉派梵蒂岡，擔任審查主教提名的聖座主教部部長，這是天主教會最重要的職位之一。

    這名出生芝加哥的教宗同時也是秘魯公民，曾在秘魯多年，先是擔任傳教士，後來出任主教。

    在普瑞弗斯特作為教宗的首次公開談話中，他講述自己豐富的傳教經歷，先是用義大利語發言，然後改用西班牙語。他在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）向人群發表演說時，一句英文也沒說。

    方濟各派普瑞弗斯特前往奇克拉約後，他在2015年獲得秘魯國籍。2023年，方濟各選派他到羅馬擔任拉丁美洲宗座委員會（Pontifical Commission for Latin America）主席。

    秘魯奧斯定會（Augustinians）修道會士拉姆（Alexander Lam）認識新教宗，他說普瑞弗斯特在秘魯深受愛戴，因為他親近人民，特別是窮人。拉姆表示新教宗是社會正義與環境的捍衛者。

    拉姆在羅馬接受採訪時表示：「就連秘魯的主教都稱他（普瑞弗斯特）為聖人、北方的聖人，他願意花時間與每個人相處。」

    值得注意的是，方濟各最具指標的改革之一將3名女性納入1個投票團體，此團體可針對全球主教的遴選向教宗提出建議，普瑞弗斯特正是這項改革的主持者。

    2025年初，方濟各再次展現對普瑞弗斯特的器重，任命他為最高階樞機主教。

    選擇美國出生的教宗可能會對美國天主教會的未來產生深遠影響，目前美國天主教會內部的保守派與進步派嚴重分歧。在普瑞弗斯特和聖座主教部的協助下，方濟各展開一項為期12年的計畫，希望能約束美國的傳統主義傾向。

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