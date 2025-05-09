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    新教宗名號選「良十四世」 隱含社會關懷深意

    據專家說法，美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）決定以「良十四世」（Leo XIV）為教宗名號，隱含他有意對個人教宗職責賦予「社會關懷」作風的深意。（美聯社）

    據專家說法，美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）決定以「良十四世」（Leo XIV）為教宗名號，隱含他有意對個人教宗職責賦予「社會關懷」作風的深意。（美聯社）

    2025/05/09 13:17

    〔中央社〕據專家說法，美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）決定以「良十四世」（Leo XIV）為教宗名號，隱含他有意對個人教宗職責賦予「社會關懷」作風的深意。

    法新社報導，一般來說，當選教宗後很快就要選擇正式名號，隨後移駕聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）的陽台上向世人亮相。

    名號的選擇通常體現對前教宗的敬佩，同時可以象徵對過去的延續或決裂，並且暗示天主教會新領袖是進步派或傳統派。

    梵蒂岡專家艾倫（John Allen）在一本有關遴選新教宗的樞密會議（conclave）書籍中表示：「名號的選擇可以成為新教宗第一個表態有意成為何種教宗的訊號。」

    教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）今天告訴媒體，普瑞弗斯特選擇的教宗名號「明顯意指教會社會訓導」。

    前教宗良十三世（Leo XIII）在1879年至1903年任職，曾堅定捍衛勞工權益，最為人所知的是在通諭中譴責「工商業集中在少數人手中…少數富豪和財閥，從而對無數無產階級施加近乎奴役般的枷鎖」。

    梵蒂岡專家暨作家馬比耶（Francois Mabille）表示，他是專注於社會訓導的教宗，1891年發布的「新事」（Rerum novarum）通諭帶有明顯的社會關懷特徵。

    他說：「當時在1891年，問題是社會正義，攸關勞工的問題。」

    良十四世的名號選擇顯示「這個主題將再次被提起，不僅與過度全球化有關，也與人工智慧等更廣泛的社會議題有關」。

    這個名號也可被解讀為向生前關懷弱勢的已故教宗方濟各（Pope Francis）致敬。

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