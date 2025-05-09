美國官員：中國製巴基斯坦戰機擊落2架印度戰機

2名不具名的美國官員透露，1架中國製的巴基斯坦殲-10戰機週三擊落了至少2架印度戰機。圖為殲-10空中表演。（路透資料照）

2025/05/09 12:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2名不具名的美國官員向《路透》透露，1架中國製的巴基斯坦空軍戰機週三（7日）擊落了至少2架印度戰機，坦言是中國先進戰機發展歷程的重要里程碑。

《路透》向印度空軍求證後，發言人表示不予置評。華府正密切關注中國先進戰機與西方對手的較量，試圖預測北京日後在台海和印度太平洋地區的「攤牌」行動中，可能展現的戰力水準。

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1名不具名的美國官員指出，他們高度確信，巴基斯坦使用中國製造的殲-10（J-10）戰機向印度戰機發射空對空飛彈，擊落至少2架印度戰機。

另名官員表示，至少有1架被擊落的印度戰機是法國製造的「飆風」戰機（Rafale）。

此外2名官員都證實，巴基斯坦擁有的數架美製F-16戰機，並未參與任何擊落敵機行動。F-16由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）建造，據終端用戶協議，美方有權對巴國F-16實施定期檢查。

印度政府目前並未承認損失任何軍機，僅聲稱成功襲擊了巴基斯坦境內的「恐怖主義」基礎設施。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）週四（8日）對《路透》表示，殲-10戰機擊落了印度新採購的3架法製飆風戰機。

巴方聲稱，共在空戰中擊落了5架印度戰機。

飆風戰機、殲-10戰機均屬先進四代半戰機，均是多國列裝的主力戰機，交戰結果備受關注。

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