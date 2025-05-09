鞏固核戰備！金正恩視察火砲飛彈聯合打擊演訓

北韓領導人金正恩8日視察了東部戰線遠程火砲及飛彈系統聯合打擊訓練。（歐新社）

2025/05/09 13:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）9日證實，北韓國務委員會委員長金正恩8日視察了東部戰線部隊遠程火砲及飛彈系統聯合打擊訓練，要求「在戰爭威懾和作戰執行等所有方面不斷強化核武力的核心作用」。

據《韓聯社》報導，本次訓練動員600mm多管火箭砲和「火星砲-11甲」型戰術彈道飛彈，旨在熟練依照 「國家核武綜合管理體系」運用火砲和飛彈系統的程式，「面對敵對勢力加劇地區緊張局勢，此次訓練充分展現北韓武力的迅速應對態勢和能力」。

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報導稱，金正恩提出提升戰術核武體系的作戰品質、擴張其運用空間的重要任務，並稱「不斷鞏固核武備戰狀態非常重要，優先提升砲兵品質優勢，是我黨（勞動黨）一貫堅持的武力建設方針」。

金正恩說，「美國及其僕從勢力不斷在朝鮮半島和周邊地區挑起加劇緊張局勢的行為，要求我國武裝力量具備迅速的反制能力，保持備戰狀態」。《韓聯社》分析，言論顯示平壤本次訓練是針對韓美日軍事合作。

南韓聯合參謀本部8日稱，北韓自元山一帶向東海（日本海）發射多枚型號不同的短程彈道飛彈。據悉，北韓所射飛彈包括短程彈道飛彈（KN-23）和600ｍｍ超大型多管火箭砲（KN-25）。

北韓領導人金正恩8日視察了東部戰線遠程火砲及飛彈系統聯合打擊訓練。（歐新社）

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