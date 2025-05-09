愛爾蘭女足球員坎貝爾 37.55公尺擲出世上最遠的界外球

愛爾蘭的女子足球運動員坎貝爾以驚人的37.55公尺拋擲成績，成功創下「足球界外球（女子）最遠距離」金氏世界紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

2025/05/09 10:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭的女子足球運動員坎貝爾（Megan Campbell）以驚人的37.55公尺拋擲成績，成功創下「足球界外球（女子）最遠距離」金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網8日公布，現年31歲的坎貝爾效力於英格蘭肯特郡「倫敦城雌獅」（London City Lionesses）女子足球俱樂部。她於4月30日在球隊訓練場進行這項挑戰，成功以37.55公尺的拋擲距離奪下頭銜，遠超過金氏世界紀錄官方設定的門檻35公尺。

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這次紀錄比世界上最大的動物藍鯨的平均體長超過10公尺，她笑說，「我想這項紀錄可能僅維持1週，直到有人得知消息來挑戰它。」坎貝爾坦言，對她來說，可以成為首位打破這項紀錄的女性感到自豪，不過更希望未來有人能突破她的成就，「若有人能打破我的紀錄，代表我激勵了另一位球員超越自己。」

據悉，坎貝爾曾效力曼城、利物浦等知名球隊，並為愛爾蘭共和國國家隊出場50次。

Megan Campbell of the London City Lionesses has set a new record for the longest football throw in （female） at 37.55 metres （123 ft 2 in） ???? pic.twitter.com/CneFXP5CRQ — Guinness World Records （@GWR） May 8, 2025

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