愛爾蘭女足球員坎貝爾 37.55公尺擲出世上最遠的界外球

2025/05/09 10:33

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕愛爾蘭的女子足球運動員坎貝爾(Megan Campbell)以驚人的37.55公尺拋擲成績,成功創下「足球界外球(女子)最遠距離」金氏世界紀錄。

綜合外媒報導,金氏世界紀錄官網8日公布,現年31歲的坎貝爾效力於英格蘭肯特郡「倫敦城雌獅」(London City Lionesses)女子足球俱樂部。她於4月30日在球隊訓練場進行這項挑戰,成功以37.55公尺的拋擲距離奪下頭銜,遠超過金氏世界紀錄官方設定的門檻35公尺。

這次紀錄比世界上最大的動物藍鯨的平均體長超過10公尺,她笑說,「我想這項紀錄可能僅維持1週,直到有人得知消息來挑戰它。」坎貝爾坦言,對她來說,可以成為首位打破這項紀錄的女性感到自豪,不過更希望未來有人能突破她的成就,「若有人能打破我的紀錄,代表我激勵了另一位球員超越自己。」

據悉,坎貝爾曾效力曼城、利物浦等知名球隊,並為愛爾蘭共和國國家隊出場50次。

