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    社群大談政治！首位美籍教宗曾發文指正川普、針砭各類議題

    天主教宗良十四世（右）今年稍早曾在社群媒體公開批評美國總統川普（左）。（合成圖）

    天主教宗良十四世（右）今年稍早曾在社群媒體公開批評美國總統川普（左）。（合成圖）

    2025/05/09 10:26

    首次上稿 05-09 10:26
    更新時間 05-09 11:29

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教樞機主教們週四（8日）推選普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為第267任教宗，是首位來自美國的教宗。然而，普瑞弗斯特早前曾在社群平台指正美國總統川普（Donald Trump）和副總統范斯（JD Vance），並公開譴責死刑，不畏談論政治議題的作風引發關注。

    據《路透》報導，普瑞弗斯特週四以良十四世（Leo XIV）為名號，接替已故教宗方濟各（Pope Francis）的天主教領導人地位。兩人不僅有多年交情，普瑞弗斯特更堅定支持方濟各，致力於社會正義問題、積極替窮人和移民發聲，因此與川普政府多有分歧。

    普瑞弗斯特被披露曾以本名帳號「羅伯特·普瑞弗斯特」（Robert Prevost），在社群平台X發布了數篇批評川普及范斯的貼文，引來川普忠實支持者撻伐，包括美國極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）。

    川普週四則表達對首位美國籍教宗的祝賀之意。川普說，「有一位來自美國的教宗，真是無比榮耀」，他並期待與普瑞弗斯特會面，「這將會是非常有意義的時刻！」

    今年2月，普瑞弗斯特轉發了一篇標題為「范斯錯了：耶穌並未要求我們對他人的愛有高低之分」的貼文；今年4月，川普稱將把美國囚犯遣返至薩爾瓦多極具人權爭議的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT），普瑞弗斯特同樣轉發了一則評論，內容包括「你（川普）看不到痛苦嗎？你不會良心不安嗎？」

    身為天主教徒的范斯週四表示，他相信數百萬美國天主教徒和其他基督徒會為良十四世的成功祈禱。范斯在社群平台X上寫道，「願上帝保佑他！」

    普瑞弗斯特14年前創立個人X帳號以來，累積發文400餘次，經常對各類敏感議題發表看法，包括死刑存廢、種族主義、神職人員性侵害、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）以及俄羅斯入侵烏克蘭等。

    普瑞弗斯特也常在社群展現幽默，並分享笑話。疫情期間，他也和大部分人一樣增加在社群平台發文的頻率。目前尚不清楚普瑞弗斯特入主教宗寓所後，是否持續在社群平台暢所欲言。

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