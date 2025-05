教宗瘋棒球？良十四世當選掀芝加哥內戰 親哥證實是「這隊」球迷

來自美國芝加哥的教宗良十四世週四當選,成為全球天主教會14億信徒的新領袖。(法新社)

2025/05/09 07:54

〔即時新聞/綜合報導〕首位來自美國的教宗良十四世(Leo XIV)週四(8日)當選,成為全球天主教會14億信徒的新領袖。與此同時,這位來自芝加哥(Chicago)南區的教宗究竟支持的是芝加哥白襪隊(White Sox)還是芝加哥小熊隊(Cubs),引發了2支同城、不同聯盟球隊球迷的熱烈討論。

據《路透》報導,芝加哥聖名主教座堂(Holy Name Cathedral)主教薩科維奇(Gregory Sakowicz)週四表示,對於良十四世被任命為教宗感到非常震驚。

薩科維奇坦言,「他(良十四世)不在我的熱門人選名單上」,他並補充,「我認為他在移民、人權和地球保護方面會展現堅定立場。」

此外薩科維奇指出,現正面臨一個懸而未決的問題,即這位在芝加哥南區長大、家住白襪隊球場附近的新教宗,支持的究竟是白襪隊,還是同城對手小熊隊?

薩科維奇稱,「我聽說他是小熊隊球迷」,他笑說,「那麼願上帝保佑他。」

小熊隊顯然也認定良十四世是他們的一員。小熊隊週四在社群媒體X官方帳號發布了祝賀訊息,搭配一張瑞格利球場(Wrigley Field)的照片,上面寫著,「嘿芝加哥,他是小熊隊球迷」。

小熊隊老闆瑞克茲(Tom Ricketts)同天也在另一份聲明中表示,「我們不僅歡迎教宗良十四世到瑞格利球場,他還可以演唱『帶我去看球賽』(Take Me Out to the Ballgame)」。每當小熊隊主場7局上半結束時,球迷都會高唱這首名曲來替球隊應援。

瑞克茲還邀請教宗在場中發表,「投手丘布道」(Sermon on the Mound)。

然而,芝加哥當地電視台WGN9週四採訪了教宗的兄弟約翰.普瑞弗斯特(John Prevost),他公開澄清了這個謎題,「教宗良十四世是白襪隊的球迷」。

