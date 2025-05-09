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    教宗瘋棒球？良十四世當選掀芝加哥內戰 親哥證實是「這隊」球迷

    來自美國芝加哥的教宗良十四世週四當選，成為全球天主教會14億信徒的新領袖。（法新社）

    來自美國芝加哥的教宗良十四世週四當選，成為全球天主教會14億信徒的新領袖。（法新社）

    2025/05/09 07:54

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首位來自美國的教宗良十四世（Leo XIV）週四（8日）當選，成為全球天主教會14億信徒的新領袖。與此同時，這位來自芝加哥（Chicago）南區的教宗究竟支持的是芝加哥白襪隊（White Sox）還是芝加哥小熊隊（Cubs），引發了2支同城、不同聯盟球隊球迷的熱烈討論。

    據《路透》報導，芝加哥聖名主教座堂（Holy Name Cathedral）主教薩科維奇（Gregory Sakowicz）週四表示，對於良十四世被任命為教宗感到非常震驚。

    薩科維奇坦言，「他（良十四世）不在我的熱門人選名單上」，他並補充，「我認為他在移民、人權和地球保護方面會展現堅定立場。」

    此外薩科維奇指出，現正面臨一個懸而未決的問題，即這位在芝加哥南區長大、家住白襪隊球場附近的新教宗，支持的究竟是白襪隊，還是同城對手小熊隊？

    薩科維奇稱，「我聽說他是小熊隊球迷」，他笑說，「那麼願上帝保佑他。」

    小熊隊顯然也認定良十四世是他們的一員。小熊隊週四在社群媒體X官方帳號發布了祝賀訊息，搭配一張瑞格利球場（Wrigley Field）的照片，上面寫著，「嘿芝加哥，他是小熊隊球迷」。

    小熊隊老闆瑞克茲（Tom Ricketts）同天也在另一份聲明中表示，「我們不僅歡迎教宗良十四世到瑞格利球場，他還可以演唱『帶我去看球賽』（Take Me Out to the Ballgame）」。每當小熊隊主場7局上半結束時，球迷都會高唱這首名曲來替球隊應援。

    瑞克茲還邀請教宗在場中發表，「投手丘布道」（Sermon on the Mound）。

    然而，芝加哥當地電視台WGN9週四採訪了教宗的兄弟約翰．普瑞弗斯特（John Prevost），他公開澄清了這個謎題，「教宗良十四世是白襪隊的球迷」。

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