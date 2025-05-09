為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    天主教教宗良十四世首場講話 籲世人「搭起橋樑」

    2025/05/09 03:54

    〔中央社〕羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天當選後向聖伯多祿廣場（St Peter's Square）的群眾發表講話，呼籲全世界「搭起橋樑」，並為「所有人」實現和平。

    綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，良十四世今天以教宗身分說的第一句話是「願你們平安」。他向陽台下方群眾揮手時，看起來情緒激動。

    良十四世並向已故教宗方濟各（Pope Francis）致敬。他用義大利語說道：「讓我們謹記教宗方濟各祝福羅馬的微弱聲音。這位祝福羅馬、在復活節那個早晨向全世界給予祝福的教宗。請允許我延續那份祝福。天主愛我們。天主愛每個人。邪惡不會得勝。」

    教宗良十四世也在致詞時感謝其他樞機主教選舉他來領導天主教會。

    良十四世隨後改用西班牙語，向他在秘魯的「摯愛教區」致意。西班牙語是他會說的數種歐洲語言之一。

    他曾在秘魯特魯希略（Trujillo）服務10年，並於2015至2023年擔任另一座秘魯城市奇克拉約（Chiclayo）的主教。

    他說：「致我摯愛的秘魯教區，在那裡，忠實的信徒們陪伴他們的主教、與他分享信仰，並為成為一個忠誠的教會付出極多。」

    教宗良十四世並勾勒他對天主教會的願景－「搭起橋樑」並對話。

    他呼籲大家共同努力，成為「一個搭起橋樑和對話的教會」，同時向他人「展現我們的仁慈」，並「以愛對話」。1140509

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播