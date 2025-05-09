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    史上首位美國籍教宗 普瑞弗斯特稱號「良14世」

    天主教樞機主教團8日選出美國籍的樞機主教普瑞弗斯特，擔任第267任教宗，稱號「良14世」。（歐新社）

    天主教樞機主教團8日選出美國籍的樞機主教普瑞弗斯特，擔任第267任教宗，稱號「良14世」。（歐新社）

    2025/05/09 02:11

    〔記者陳泓達／台北報導〕〔國際新聞中心／綜合報導〕天主教樞機主教團在8日樞密會議第二天下午，選出美國籍的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost），成為已故教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者，即第267任教宗，稱號為「良14世」（Leo XIV）。

    69歲的普瑞弗斯特是天主教會2000年歷史上第一位美國出身的教宗，美國總統川普隨即透過社群媒體發文，表示普瑞弗斯特當選教宗是美國的「偉大榮耀」，希望與新教宗會面，「那將是一個非常有意義的時刻」。

    普瑞弗斯特在秘魯傳教多年，並領導梵蒂岡強勢的主教部，他身穿傳統紅色披風出現在聖伯多祿廣場的中央陽台上，以「願你們平安」做為他當選後的第一句話。他表示自己雖是奧斯定會（Augustinian）神父，但最重要的是一位基督徒，也是一位主教，「因此，我們能夠一同前行」。

    他先以義大利語致詞，隨後轉為西班牙語，回憶起他多年來在秘魯奇克拉約擔任傳教士與總主教的歲月。

    參與選舉新教宗的樞機主教們，站在中央陽台兩側的4座陽台上，俯瞰著旗幟飄揚、人潮聚集的聖伯多祿廣場。許多曾被認為有望當選者的臉上都露出欣喜神色，望向下方的群眾。

    普瑞弗斯特原本就是熱門人選之一，唯一的阻礙即為其國籍。由於美國在世俗領域擁有龐大地緣政治權力，歷來一直有不讓美國人成為教宗的「潛規則」。然而，出生於芝加哥的普瑞弗斯特也擁有秘魯公民身分，並長年生活於秘魯，先是擔任傳教士，後來成為總主教，讓他得以突破被選為教宗的禁忌。

    已故教宗方濟各顯然早已注意到普瑞弗斯特，並在多方面將他視為潛在接班人。2023年，方濟各將他調往梵蒂岡，擔任主管全球主教任命的重要職務，因此普瑞弗斯特在樞密會議（Conclave）中比其他樞機主教更為突出。

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