冒白煙了！天主教樞機主教團選出新教宗

天主教樞機主教團在樞密會議8日下午投票後，西斯汀教堂煙囪終於冒出白煙，象徵樞機團已經選出第267任教宗。 （法新社）

2025/05/09 01:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕天主教樞機主教團在樞密會議8日下午投票後，西斯汀教堂煙囪終於冒出白煙，聖伯多祿大殿的大鐘隨之響起，象徵樞機團已經選出第267任教宗。

聖伯多祿廣場上的人群爆出歡呼聲，神父們畫十字聖號、修女激動落淚，人群高喊「Viva il papa！」（教宗萬歲！）。來自世界各地的旗幟在廣場上飄揚，數萬人耐心等待新任教宗揭曉。

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這道白煙意味著新教宗獲得133位樞機主教中的至少89票，符合當選門檻。新教宗的名號稍後將由一位首席樞機站在聖伯多祿大殿正面的陽台上，以拉丁文宣告：「Habemus Papam!」（我們有教宗了！），隨後公布其本名及他選擇的教宗名號。

新任教宗隨即將首次公開露面，並在同一陽台上發表祝福講話。

許多學生團體8日湧入聖伯多祿廣場，與參與朝聖活動的信眾，以及來自世界各地的媒體記者，共同等待選舉結果。儘管有部分樞機主教預測本屆樞密會議將迅速結束，但若參考以往紀錄，通常需要數輪投票才能產生新教宗。

過去1世紀的教宗選舉，多在第3到第14輪投票間完成。1978年僅擔任教宗33天的若望保祿一世，是在第4輪當選，其繼任者若望保祿二世在8輪投票後出線。2013年方濟各當選教宗，則是在第5輪勝出。

第267任教宗確定當選後，梵蒂岡聖彼得廣場的信徒們高聲歡呼。（美聯社）

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