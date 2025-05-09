80年來最低調第一夫人! 川普重返大位逾108天 梅蘭妮亞白宮待不到14天

2025年1月20日，美國第一夫人梅蘭妮亞（左）在川普（右）重返白宮的就職典禮上，戴著一頂幾乎遮住大半張臉的帽子。（路透）

2025/05/09 00:20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普重登總統大位才3個多月，就搞得全球天翻地覆，然而重拾第一夫人頭銜的梅蘭妮亞卻形同神隱：白宮的第一夫人生活區看似從沒亮過燈，百葉窗也沒打開，只因名模出身的梅蘭妮亞根本不在華府。

紐約時報說，梅蘭妮亞的芳蹤是當前白宮一大敏感主題。根據2名了解梅蘭妮亞行程的知情人士，截至7日，川普重返總統大位已108天，但梅蘭妮亞待在白宮日子卻不到14天；另有人說，14天還算是估得多了。第一夫人辦公室所在的白宮東廂，與總統橢圓形辦公室所在的白宮西廂的官員，均不願對此置評。

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梅蘭妮亞有時會連續數週沒公開露面，隱身紐約曼哈頓的川普大樓，或佛羅里達州的海湖莊園；官員宣稱梅蘭妮亞待在白宮的日子比大眾知道的要多，但卻無法確定，她究竟何時人在白宮與待多久。

所幸，梅蘭妮亞8日應該會現身華府，為已故前第一夫人芭芭拉·布希（Barbara Bush，其夫婿為美國第41任總統老布希）發行的紀念郵票揭幕，以及參加1場軍人母親的儀式。

專門研究第一夫人的俄亥俄大學（Ohio University）歷史學家潔莉森（Katherine Jellison）說，梅蘭妮亞堪稱自80年前的貝絲·杜魯門（Bess Truman，美國第33任總統杜魯門之妻）以來，最低調的美國第一夫人，而且一如貝絲.杜魯門，「只要有機會就會跑回老家」。

潔莉森認為，貝絲·杜魯門只是比較喜歡待在自己的私人世界。梅蘭妮亞亦然。她雖然僱了人在白宮東廂為她工作，但卻鮮少現身第一夫人辦公室；就連佛州海湖莊園的常客也說，其實不太常在莊園看到梅蘭妮亞。

紐時說，相較於川普在重返白宮後的自信張揚，梅蘭妮亞反而比她首度成為第一夫人時更神祕低調；若干原本應由第一夫人承擔的職責，如幫白宮起居區挑燈具、重新設計白宮玫瑰園、在白宮東廂接待遊客團，或主持婦女歷史月招待會的人，全由川普代勞。

梅蘭妮亞在川普第一任期時的低調，可能其愛子巴隆（Barron Trump）當時才10歲有關；而今巴隆已是年近弱冠的大學生，但梅蘭妮亞看似依然放不下；此外，去年1月喪母的梅蘭妮亞，也花許多時間陪伴老父親維克多（Viktor）。

預料下週川普出訪中東時，梅蘭妮亞不會隨行；但她此前倒是陪川普前往梵蒂岡參加教宗方濟各的葬禮。當倆人在4月26日梅蘭妮亞55歲生日當天返抵新澤西州紐華克時，川普親吻愛妻臉頰後登上海軍陸戰隊1號，梅蘭妮亞搭車離去。

2025年4月26日，梅蘭妮亞陪同川普出席教宗方濟各葬禮。（路透）

2025年4月21日，梅蘭妮亞在白宮草坪舉行的復活節滾蛋活動，為孩子們念故事書。（歐新社）

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