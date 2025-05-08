台美建交？川普預告「震撼世界」大消息 國務院悄做1事掀網瘋猜！

台灣時間7日凌晨有人發現，美國國務院突然將有關美台關係的大部分頁面內容撤下。（圖翻攝自美國國務院官網）

2025/05/08 22:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日公開透露會在未來幾天宣布一個「震撼世界」（earth-shattering）的大消息，引發國際熱議。與此同時，有人注意到美國國務院悄悄將有關美台關係的大部分頁面內容撤下，讓不少台灣網友瘋猜川普所說的「震撼世界」大消息，可能是與台灣建交，因為要重新改寫雙邊關係闡述，故下架原本大部分的內容。

川普最近宣稱會在下週展開中東行之前，宣布一個重大聲明，還強調這個消息將震撼全世界，與貿易無關，但對某個國家和該國家的人民來說，將會是一個「驚天動地的積極發展」。這個震撼世界的消息引發外界瘋狂猜測，但具體為何不得而知，連白宮消息人士都不清楚。

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不過就在台灣時間7日凌晨，有人發現美國國務院突然將有關美台關係的大部分頁面內容撤下，目前僅留美方對中國今年4月在台灣周邊軍演的聲明及旅遊相關資訊等。今年2月份，國務院才調整官網對於美台關係現況的闡述，刪除美國長年「不支持台獨」的立場，引發各界熱烈討論。

除此之外，美國務院還新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決、新增台灣與五角大廈的合作。且更新內容針對支持台灣參與國際事務的用詞更強，「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」，舊版則是「美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義參與無法加入的組織」。

除了台灣，美國務院也在2月更新當前美中現況簡介，用字也比先前更加強硬，直指中共試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中共想要實現的目標。

美國務院悄悄撤下美台關係大部分頁面內容的時間點，正好是川普預告要宣布「震撼世界」大消息之後，因此不少鄉民瘋猜該消息可能與台灣有關，甚至有人猜測美國要與台灣建交，承認台灣為獨立國家，認為只有這件事才算真正能「震撼世界」。

前議員王浩宇7日在臉書分享此消息，就湧入不少網友留言「這會不會就是川普口中說的他即將公佈的重大消息，而且是正面的！」、「看來真的有大事情要發生了」、「是要刺激中國的吧」、「這是我夢到的，有沒有可能台美建交……」、「美國要承認台灣為獨立國家？」。但也有人擔憂，「感覺是台灣要被賣的前奏」、「我有不祥的預感」、「台灣不會要被賣了吧……」。

不過美國務院一名發言人告訴《中央社》，不是只有台灣的專頁，至少自本月4日起，各國關係現況的網頁就無法讀取，這是因為全球公共事務局（GPA）的網站管理部門，已將所有雙邊關係現況網頁歸檔，並從國務院網站的各國頁面中下架，「我們之所以採取這項行動，是因為大多數雙邊關係的現況資料，已超過2年未更新，有些資訊已過時或不正確」。

該名發言人表示，各國頁面仍保留使領館資訊、國際旅遊和最新旅遊警示的連結，以及川普總統就職以來，發布的重要聲明和特定國家相關資料。1月20日之前公布的重要內容可在歸檔版（archived versions）的國務院網站上查閱。

另外也有人指出，川普所謂「震撼世界」的大消息，要注意他有特別說，是在下週展開中東行前宣布，因此很有可能與中東有關。《美聯社》7日就引述匿名美國官員的消息披露，川普下週訪問沙烏地阿拉伯期間，將宣布美國今後不再稱呼阿拉伯半島與伊朗高原之間的海灣為「波斯灣」（Persian Gulf），而是改稱「阿拉伯灣」（Arabian Gulf），此事若成真，恐將進一步衝擊美國和伊朗的關係，因為堅持「波斯灣」這個名稱，與伊朗自認為是古波斯帝國傳人的身分密切相關。

川普近日公開透露會在未來幾天宣布一個「震撼世界」（earth-shattering）的大消息，引發國際熱議。（彭博）

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