以、伊緊張升溫！ 以色列警告：將比照「加薩模式」對付德黑蘭

以色列防長卡茲撂狠話，將比照「加薩模式」對付伊朗。（法新社資料照）

2025/05/08 21:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列8日對伊朗發出了迄今最強烈的威脅，警告伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯胡塞武裝），4日襲擊以國主要機場後，以色列將對伊朗採取如同其對加薩哈瑪斯（Hamas）的行動。

胡塞武裝與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及哈瑪斯同屬伊朗所謂「抵抗軸心（axis of resistance）」的成員，該軸心針對以色列及其盟友美國。胡塞聲稱，其對以色列及紅海航運的重複攻擊，是為聲援加薩走廊的巴勒斯坦人；哈瑪斯於2023年10月對以色列發動空前攻擊，引爆了加薩戰爭。針對胡塞今年5月4日對班古里昂機場（Ben Gurion airport）的攻擊，以色列已空襲葉門首都沙那（Sanaa）的機場，及該貧困國家的三座發電廠作為反擊。

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《法新社》報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在一份聲明中，措辭強硬地警告資助、武裝並利用胡塞恐怖組織的伊朗領導人，「代理人體系已終結，邪惡軸心已崩潰。」他更直接點名：「你們要負直接責任。我們對貝魯特的真主黨、加薩的哈瑪斯、（現已被推翻的敘利亞總統）阿塞德（Bashar al-Assad）在大馬士革所做的一切，我們也將在德黑蘭對你們做同樣的事。」卡茲強調，以色列不允許「任何實體傷害以色列」，並稱「以色列應能自我防衛⋯⋯對抗任何威脅與敵人。過去如此，未來亦然。任何攻擊我們的人都將遭受重擊。」

伊朗方面否認支持胡塞，對特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場發動攻擊。美國與胡塞武裝則剛達成停火協議，斡旋方阿曼6日宣布此協議將確保紅海的「航行自由」，儘管胡塞先前已在該處攻擊船隻。然而，即便在結束了數週美國對葉門的猛烈打擊後，胡塞組織仍誓言，將繼續攻擊以色列及紅海上的以色列船隻。

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