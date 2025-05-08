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    喵喵、汪汪叫都能聽懂？ 中國百度正在研發AI動物語言翻譯

    巴黎一隻寵物貓。（歐新社檔案照）

    巴黎一隻寵物貓。（歐新社檔案照）

    2025/05/08 21:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕人工智慧（AI）技術發展至今，已經具備寫作、畫圖、創造音樂等能力，下一步會是聽懂動物語言嗎？根據中國科技公司「百度」申請的專利文件內容，該公司正有意利用AI技術把貓咪喵喵叫、或狗狗汪汪叫聲，翻譯成人類語言，讓人類能更精確了解動物的情緒和需求。

    《路透》、《南華早報》8日報導，百度公司已向中國「國家知識產權局（智慧財產局）」提出，為一套將動物語言轉換成人類語言的系統，申請專利。百度認為，這套系統將可「使動物和人類更深入情感交流和了解，並且提高跨物種溝通的精準度和效率」。

    根據該局6日公布的申請文件，這套系統將能收集動物發出的聲音、肢體語言、行為模式改變和其他生理訊號等數據，經過處理和融合後，再利用AI分析技術，辨識動物的情緒狀態，對應人類的語意和翻譯後，轉換成指定的人類語言。若系統遇到無法對應既有資料庫的新動物聲音，會進行人工標註，重新訓練模型，來提高準確度。

    科學家長期以來一直試圖「解譯」動物的溝通。之前國際間類似的AI動物語言解碼計畫，如2020年跨國合作成立的「抹香鯨翻譯計畫（Project CETI），致力了解鯨魚的溝通方式，2017年設立的非營利「地球物種計畫（Earth Species Project）」，也正利用AI技術破解動物溝通訊息。

    百度這項計畫的消息，在中國社群媒體上引起熱烈討論，有網友對未來能更了解寵物的心聲，感到興奮，但是也有人懷疑，一名「微博」用戶說，「聽起來很厲害，但是我們需要看看，這系統在實際應用上的表現如何」。

    被問到百度何時推出這項產品，一名該公司發言人說，「目前還在研發階段」。上海大邦律師事務所智財權律師游雲庭指出，專利申請審查程序，「耗時3年是正常」，若遇到複雜的案子，可能拖上4到5年。

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