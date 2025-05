全數贊成！美烏礦產協議 烏克蘭國會正式批准

2025/05/08 20:13

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭國會議員今(8日)宣布,國會批准政府上月30日與美國簽署的礦產協議,且在表決中沒有議員投下反對票。

《路透》報導,烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科(Oleksandr Merezhko)說,針對這次表決,參與投票的338名議員全數贊成,無人投下反對票。

礦產協議讓美國能優先取得烏克蘭的礦產資源,烏克蘭也藉由簽署這份協議,穩定獲取美國軍援,但條文中缺乏對於烏克蘭的明確安全保證。

烏克蘭第一副總理斯維里登科(Yulia Svyrydenko)在X平台發文說:「烏克蘭國會批准了歷史性的烏美經濟夥伴協議。這份文件不僅僅是一個法律依據,它是與關鍵戰略夥伴互動新模式的基礎。」

