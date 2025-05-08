全數贊成！美烏礦產協議 烏克蘭國會正式批准

美國財政部長貝森特（左）與烏克蘭第一副總理斯維里登科（右），上月30日代表各自政府簽署礦產協議。（路透）

2025/05/08 20:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國會議員今（8日）宣布，國會批准政府上月30日與美國簽署的礦產協議，且在表決中沒有議員投下反對票。

《路透》報導，烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）說，針對這次表決，參與投票的338名議員全數贊成，無人投下反對票。

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礦產協議讓美國能優先取得烏克蘭的礦產資源，烏克蘭也藉由簽署這份協議，穩定獲取美國軍援，但條文中缺乏對於烏克蘭的明確安全保證。

烏克蘭第一副總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在X平台發文說：「烏克蘭國會批准了歷史性的烏美經濟夥伴協議。這份文件不僅僅是一個法律依據，它是與關鍵戰略夥伴互動新模式的基礎。」

The Ukrainian Parliament has ratified the historic Economic Partnership Agreement between Ukraine and the United States.



This document is not merely a legal construct — it is the foundation of a new model of interaction with a key strategic partner. pic.twitter.com/pIkMG1gUVu — Yulia Svyrydenko （@Svyrydenko_Y） May 8, 2025

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