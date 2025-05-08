願居間斡旋！川普促印 、巴立即停止交火

美國總統川普。（彭博）

2025/05/08 19:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度7日攻擊巴基斯坦境內9處恐怖分子據點後，兩國士兵在喀什米爾臨時邊界「實際控制線」持續交火，同時巴國稱擊落25架入侵的印度無人機。美國總統川普7日表示，希望這兩個核武國家，立即停止交火。

川普7日在白宮談到印巴衝突，表示「情況非常糟糕」，並說他和這兩國「都相處得很好」，也很了解雙方，「我希望看到他們解決問題，我希望看到他們停止（攻擊）」，「他們一直在互相報復，所以希望他們能現在就停止」。川普也表達願意居間協助斡旋，化解衝突，「如果我能做什麼幫得上忙，我會幫忙」。

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印度7日凌晨對巴基斯坦9處恐怖分子據點發動飛彈攻擊，巴國隨後在爭議邊界以重型火砲還擊後，雙方從7日深夜到8日凌晨持續交火。巴國軍方媒體部門「三軍公共關係局（ISPR）」8日表示，7日夜間到8日凌晨，在最大城喀拉蚩，以及喀什米爾鄰省旁遮普首府拉合爾等多地，擊落多架入侵領空的印度無人機，目前已達25架，巴國譴責印度新一波挑釁。

印度隨後反指，巴國意圖以飛彈、無人機，攻擊該國北部、西部多地「數個軍事目標」，因此針對巴國多地的防空系統進行攻擊，「已獲知可信消息，拉合爾一具防空系統被摧毀」。

美國國務院表示，國務卿魯比歐7日與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al-Saud）通電話，討論努力讓印巴緊張情勢降溫。

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