華郵揭密：美運用關稅手段 助馬斯克星鏈拓版圖

美國總統川普（右）和馬斯克（左）2月間，在白宮橢圓形辦公室向記者談話。（彭博檔案照）

2025/05/08 19:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》最新取得的美國國務院密件顯示，川普政府正運用外交手段向多國施壓，要求為億萬富豪馬斯克旗下的星鏈（Starlink）衛星公司清除市場准入障礙。報導指出，這些國家往往疲於應付美國高額關稅威脅，使得星鏈的全球擴張，與美國的貿易施壓之間，浮現耐人尋味的關聯。

最具代表性的案例為非洲小國賴索托。在川普宣布對其商品徵收50%關稅後不到兩週，該國便與星鏈代表會面，並迅速授予星鏈一張為期10年的衛星網路服務執照。一份國務院內部備忘錄便載明：「賴索托政府希望透過批准星鏈，向美國展現善意並歡迎其企業，以利貿易談判。」

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賴索托並非孤例。星鏈在印度、索馬利亞、剛果民主共和國、孟加拉、巴基斯坦和越南等多國，均取得部分或全部市場准入。密件進一步顯示，美國大使館與國務院官員在國務卿魯比歐指示下，積極為星鏈爭取監管批准，尤其在白宮推動廣泛貿易談判的敏感時刻。儘管缺乏直接證據顯示，川普政府以減免關稅換取對星鏈的優待，但其時機的巧合引人深思。

以印度為例，兩名知情人士透露，當地官員之所以加速批准星鏈，是認為此舉有助於和川普政府達成貿易協議。其中一人更引述印度高層說法，稱此舉雖未必是談判的明文內容，卻被視為促成協議的「重要潤滑劑」。

對此，美國國務院回應稱：「星鏈是美國製造的創新產品，已協助全球偏遠地區連網，任何愛國人士都樂見其成功，尤其在面對有問題的中國競爭對手時。」馬斯克本人不僅是川普的政治盟友，去年選舉期間更投入2.77億美元（約新台幣83.9億元）支持共和黨，並曾一度在政府內監督神秘的「政府效率部」（DOGE）。白宮方面則強調，貿易談判以美國整體利益為優先，不容許任何利益衝突。

戰略上，部分專家視協助星鏈為美國與中國競爭，並鞏固太空領導地位的關鍵，美國創新基金會研究員史瓦茲特勞伯（Evan Swarztrauber）即呼籲美方積極爭取市場，以免中方得利。經濟上，據太空產業情報公司「Quilty Space」估計，星鏈僅在印度1%市佔年營收即可達10億美元（約新台幣303.1億元），在非洲與拉美也具備龐大潛力。

密件還顯示，拜登政府也曾推廣星鏈等低軌道衛星服務，時任國務卿布林肯曾稱其為傳統網路服務的「彈性替代方案」。然而，川普時期的相關電文則更具針對性，魯比歐簽署的多份電文，不僅明確點名星鏈，更要求藉此對抗俄羅斯與中國的太空業者，並將後者的服務，視為對美國國全的潛在威脅。其中一份電文更強調：「美國政府的倡議，對於維持和擴大（美國企業）全球『先行者優勢』至關重要。」

報導最後指出，川普的關稅壓力，促使至少兩國考慮或批准星鏈，柬埔寨即為一例。非洲發展中心研究員摩爾（W. Gyude Moore）指出，川普時期批准星鏈的非洲國家增多，官員們可能因忌憚馬斯克與川普的關係，或認為配合能換取較佳處境。

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