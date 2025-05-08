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    習普會莫斯科登場 批單邊強權霸凌 強調中俄「特殊責任」

    中國國家主席習近平（左）在俄羅斯總統普廷（右）陪同下，8日步入克里姆林宮，兩人隨後舉行正式會談。（法新社）

    中國國家主席習近平（左）在俄羅斯總統普廷（右）陪同下，8日步入克里姆林宮，兩人隨後舉行正式會談。（法新社）

    2025/05/08 18:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平週四（8日）於莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普廷展開正式會談。習近平在會中強調，面對國際間單邊主義回流及強權政治與霸凌行徑，中俄作為大國及聯合國安理會常任理事國，將共同肩負「特殊責任」。

    習近平在會談開始時指出，80年前中俄人民為取得「偉大勝利」曾付出巨大犧牲。他表示，當前中俄雙邊互信持續深化，兩國關係「更加從容自信、穩定堅韌」。他強調，中方願「堅定不移」深化與俄方的戰略協作，並指中俄關係為動盪交織的國際局勢，注入了「寶貴的穩定性和正能量」。

    根據《南華早報》報導，習近平稱，中俄將「堅決捍衛中俄兩國和廣大發展中國家的權益，攜手推動平等有序的世界多極化，和普惠包容的經濟全球化。」《路透》則引述習近平說法，指近年來中俄在國際事務中保持密切協調合作，中方願與俄方共同維護全球多邊貿易體系，及產業鏈供應鏈的穩定。

    普廷則在其開場白中，對能與「親愛的朋友」習近平直接對話表示感謝，並樂見應邀訪問中國，以紀念對日戰爭結束80週年。

    這是習近平自2013年上任以來，第11次訪問俄羅斯，也是今年以來第三度與普廷會談。為展現團結，習近平也將以普廷所形容的「主要貴賓」身分，出席9日在紅場舉行的紀念蘇聯戰勝納粹德國80週年閱兵儀式

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