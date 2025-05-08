川普宣布與英國達成「突破性」貿易協定 英相回應：歷史性的一天

美國總統川普（右2）在白宮宣布，美國與英國達成關稅貿易協定。（法新社）

2025/05/08 23:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（8日）宣布，美國政府與英國達成關稅貿易協定，他稱這筆交易是「一項突破性的貿易協定」，又大讚英國是超棒的國家，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也回應說，「今天是歷史性的一天」。

《路透》報導，川普在白宮說：「我很高興的宣布我們與英國達成一份突破性貿易協定。」他指出，協定的細節會在近幾週公布，內容包含減少非關稅壁壘與美國商品能快速通過英國海關等等。

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與川普通電的施凱爾也回應：「今天是個美妙又具有歷史性的一天，讓我們能宣布我們兩個偉大國家之間的這項協定。我認為這是對我們如此密切合作歷史的真正證明。」

與川普一同在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）發表談話的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也說：「我們已經開闢了新的市場，乙醇、牛肉機械裝置還有所有的農產品。他們已同意開放市場，這會為美國出口商增加50億美元的機會。」

盧特尼克補充說，美國仍會對英國商品徵收10％關稅，預計美國能從中獲得60億美元的收入，另外，英國已表態願斥資100億美元向波音公司（Boeing）購買飛機。

川普也在Truth Social發文宣布與英國達成貿易協定。（擷取自Truth Social）

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