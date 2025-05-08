衛星照曝光！古巴驚見中國監控擴大 挑戰美國國家安全

CSIS公布的古巴貝胡卡爾信號情報基地衛星影像，顯示新建環形天線陣列設施，疑似中國擴大監控。（圖取自CSIS / MAXAR）

2025/05/08 20:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新衛星影像揭露，中國在古巴的監控設施持續擴建，引發美國國會對國家安全的嚴重關切。福斯新聞（Fox News）7日獨家報導指出，眾議院共和黨領袖對中國利用古巴作為對美情蒐跳板的能力，日益感到憂慮。

一份針對開源情報的最新報告發現，鄰近古巴哈瓦那的貝胡卡爾（Bejucal）信號情報（SIGINT）基地，新增了一組疑似環形天線陣列（CDAA）的設施。該天線能鎖定遠達約4800至12800公里的無線電信號，將美國本土關鍵軍事設施乃至首都華盛頓特區均納入其偵測範圍。

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華府智庫戰略暨國際研究中心（ CSIS）的報告作者表示，該環形天線陣列的建設仍在進行中，但衛星影像已清晰顯示其「獨特的圓形外觀」。

對於中國在古巴的活動，眾議院情報委員會主席克勞佛福（Rick Crawford）強調，「中共與古巴的惡意結盟數十年來已對美國國安構成重大威脅」，並指中共在古巴的訊號情報活動是「公然的敵對行為」，其行徑日益大膽，對西半球安全構成損害。克勞佛呼籲美國與夥伴合作，共同阻止中共在西半球的影響力擴張。

眾議院多位領袖6日已要求國土安全部長就此事進行簡報，他們在聯署信函中警告：「中國正試圖不費一槍一彈地系統性削弱美國的戰略優勢。」信中指出，這些鄰近美國海軍關塔那摩灣基地、甘迺迪太空中心等敏感設施的中國相關據點，恐使北京能監控美軍反應能力、描繪美方資產電子特徵，並為未來可能的電磁頻譜利用預作準備。

古巴過去便有允許美國敵對國家利用其領土進行情蒐的歷史。冷戰期間，蘇聯曾在哈瓦那附近的盧爾德斯（Lourdes）信號情報中心運作監控設施。蘇聯撤離後，中國隨即介入，向古巴投入80億美元（約新台幣2424.8億元）進行基礎建設，包括由華為（Huawei）及中興通訊（ZTE）等因監控疑慮遭美制裁的企業所建置的電信網絡。

美國國會議員進一步警告，若不加以制止，「中國在古巴的活動可能建立電子戰前進作戰基地、遂行情報蒐集及影響力作戰，直接損害美國家安全利益。」

儘管北京否認與古巴監控設施有關，美國官員卻長期警告中國可利用島上情蒐點。CSIS先前報告更指，古巴四個信號情報站「極可能」助中共對美監控，近年已明顯升級，且古巴經濟困境反使其與中國關係益發緊密。

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