超狂！17歲越裔天才少年獲美國「百所大學錄取」 獎學金破9000萬

美國加州年僅17歲的越裔少年阮桑尼，被超過100多所大學錄取，各校提供的總獎學金高達300萬美元（約新台幣9162萬元）。（圖擷取自臉書）

2025/05/08 23:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州年僅17歲的越裔少年阮桑尼（Sunny Nguyen，音譯），近期被超過100多所大學錄取，且各校提供的總獎學金高達300萬美元（約新台幣9162萬元），有望創下全球「獲得最多大學錄取」的最年輕紀錄保持者。阮桑尼則表示，無論他最終決定去哪所大學就讀，都會主修電腦科學。

綜合外媒報導，阮桑尼與家人一起住在加州聖荷西（San Jose），近來他的家中源源不斷收到大量頂尖大學錄取阮桑尼的通知書，包括加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、加州大學聖地牙哥分校（UCSD）等名校，以及加州州立大學（CSU）等多所公立大學，這些大學錄取通知書綜合起來，已超過百所。

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報導指出，阮桑尼的父親阮湯米（Tommy Nguyen，音譯）與母親育有6子女，桑尼在家中排行老大。阮湯米透露，桑尼一直以來都是家中最特別的孩子，他不僅從小就對數學情有獨鍾，還對科技領域充滿熱情，甚至在家自學如何創建網站、研究軟體工程及人工智慧（AI），還經營著自己的YouTube頻道。

阮湯米表示，桑尼幾乎都在家接受教育，這樣的教育方式，不僅能讓桑尼靈活安排學習進度，也可以專注自己感興趣的領域。然而，阮湯米注意到隨著桑尼興趣的發展，桑尼已逐漸無法從公立學校和家庭教育滿足學習需求，他與妻子經過桑尼的同意後，一起協助桑尼申請大學，沒想到桑尼被眾多所大學熱烈歡迎，讓他們感到又驚又喜。

阮桑尼表示，不論他最終會選擇哪所大學就讀，都會主修電腦科學，並專注於人工智慧的發展，希望能為世界帶來貢獻，創造一些能改善人類生活品質的東西。

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