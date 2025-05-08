坦承曾幫助納粹！愛迪達、BMW等近50家德企 罕見發表聯合聲明認錯

納粹投降80週年，近50家德國大型企業罕見聯合發表聲明，首次明確坦承曾幫助過納粹政權。（歐新社）

2025/05/08 17:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（5/8）是第二次世界大戰歐戰勝利、納粹投降80週年，近50家德國大型企業罕見聯合發表聲明，首次明確坦承曾幫助過納粹政權，他們深感慚愧，為了贖罪，他們會承擔起責任，納粹在德國這塊土地，乃至整個歐洲所犯下的暴行，都不能夠被遺忘！

綜合德媒報導，由德國製藥及化工企業拜耳（Bayer）、贏創工業（Evonik）、化學公司巴斯夫（BASF）和活躍於能源、醫療、工業、基礎建設等領域的西門子跨國集團（SIEMENS），今天共同領銜發表聲明，首次明確承認，曾在納粹政權擔任關鍵角色，或間接幫助過納粹。其中拜耳、贏創工業、巴斯夫都是納粹時期化工巨頭法本（I.G. Farben）的後繼公司，當年法本通過併吞猶太人的企業，迅速擴張企業版圖，成為當時歐洲最大化工集團，同時也是納粹政權主要金主之一。

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簽署聯合聲明的，還有德國知名運動用品製造商愛迪達（Adidas）、汽車公司BMW、福斯汽車（Volkswagen）、保時捷（Porsche）、國家航空公司漢莎航空（Lufthansa）、金融服務集團安聯（Allianz）、國有鐵路運輸公司德國鐵路（Deutsche Bahn）、德國商業銀行（Commerzbank）、德國電信公司（Deutsche Telekom）、光學玻璃製造商肖特集團（Schott Glaswerke）等等，共49家囊括德國經濟的主要企業。

聯合聲明中表示：「80年前的今天，1945年5月8日，第二次世界大戰歐洲戰場結束。這天是是紀念所有遭受迫害和被殺害的人、譴責所有罪行和造成破壞的人、追悼全世界6000多萬罹難者的日子。 今天，我們都該捫心自問，這一切怎麼會發生？如果沒有當時政治、軍事、司法和經濟領域決策者的失敗，國家社會主義者（ational Socialism，即納粹政治理論）不可能在1933年奪取政權。德國公司直接或間接，幫助鞏固了國家社會主義者的統治，當時很多企業領導者只顧及自身利益，和曾經的獨裁者們糾纏不清。」

「如今，我們必須肩負起讓納粹暴行被世人銘記的責任，因為這些罪行一次又一次地提醒我們，認識到民主的脆弱性，我們應當共同反對仇恨、反對排斥不同族群、反對反猶太主義。我們絕不會、也不會就此劃上句號。盟軍戰勝納粹為整個大陸、整個世界帶來了希望。冷戰結束後歐洲所取得的團結、法治和自由，是我們必須共同保護的成就。」

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