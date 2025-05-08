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    印巴克什米爾徹夜交火 衝突升級釀45死 伊朗介入調停

    不滿印度軍事打擊，巴基斯坦示威者5月7日在喀拉蚩街頭焚燒印度國旗及總理莫迪肖像洩憤。（彭博）

    不滿印度軍事打擊，巴基斯坦示威者5月7日在喀拉蚩街頭焚燒印度國旗及總理莫迪肖像洩憤。（彭博）

    2025/05/08 15:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度與巴基斯坦軍方週四（8日）證實，雙方部隊於克什米爾（Kashmir）地區徹夜交火。此前一天，2國剛爆發20年來最嚴重軍事衝突，邊境槍響升級為砲擊，情勢緊繃。

    《法新社》報導，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在印度7日發動致命飛彈攻擊後，誓言報復，稱「將為殉難者每一滴血復仇。」印度則稱其「針對性」攻擊摧毀了巴國九處「恐怖份子營地」，並指控巴方支持兩週前印控區遊客遇襲案；巴國否認。

    7日的衝突已致邊境兩側至少45死，含兒童。巴方稱31平民亡於印方攻擊；印方稱其13平民及1士兵亡於巴方砲火。巴軍方另稱擊落5架印度戰機，新德里未回應，但有印度安全消息指三架印機己境墜毀。

    印方最大規模攻擊鎖定巴國旁遮普省（Punjabi）巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）一神學院，釀13死。印控區彭奇鎮（Poonch）民眾查德哈里（Madasar Choudhary）轉述其姊目睹鄰居兩童遭砲火波及身亡的慘狀。巴控區穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）民眾里亞茲（Muhammad Riaz）哭訴家園被毀，無處可去。

    巴軍方發言人喬杜里（Ahmed Sharif Chaudhry）7日晚表示，部隊已獲授權「適時適地自衛反擊」。印度軍方8日週四稱，多處遭「小型武器和火砲」攻擊，已「相應回擊」。

    印度防長辛格（Rajnath Singh）指行動為回應上月遊客遇襲案，該案26死，新德里歸咎於巴國「虔誠軍（Lashkar-e-Taiba）」。印度國內憂巴國報復，《印度教徒報》（The Hindu）指邊境高度警戒，《印度快報》（Indian Express）則稱巴軍「並非軟柿子」。

    國際社會呼籲克制，美國總統川普望雙方停火。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）預計8日在新德里與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面，顯示德黑蘭正試圖居中調解。將訪印度調解。分析人士認為，印度有限目標已達，巴國為「挽回顏面」極可能發動報復。

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