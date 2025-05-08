海獅「舞魂」爆發！節奏感勝人類 顛覆科學認知

15歲海獅「蘿南」能清晰辨識並精準隨節奏擺動。（美聯社）

2025/05/08 15:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕誰說只有人類懂音樂？美國1頭15歲的海獅「蘿南」顛覆了科學界長久認知，牠不僅能跟著音樂節奏擺頭，最新研究更顯示，牠的節奏感甚至勝過人類大學生，證明非聲音學習動物也能掌握節拍。

《美聯社》報導，這頭名為蘿南（Ronan）的加州海獅，對搖滾、電子樂甚至迪斯可舞曲如〈不羈仙境〉（Boogie Wonderland）都能精準對拍搖擺。研究牠長達10年的佛羅里達新學院行為神經科學家庫克（Peter Cook）盛讚牠的表現。蘿南原是獲救海獅，約10年前因其音樂天賦爆紅，3歲起便居住在加州大學聖塔克魯茲分校長堤海洋實驗室。

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除了人類、鸚鵡及部分靈長類動物，鮮少有動物能清晰辨識並隨節奏擺動。蘿南與知名的跳舞鳳頭鸚鵡「雪球」（Snowball）等案例，共同推翻了「隨樂起舞、辨識節拍能力為人類獨有」的傳統觀念。墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）神經生物學研究所研究員麥欽特（Hugo Merchant）解釋，科學家曾認為只有像人類和鸚鵡這類聲音學習者才能找到節拍。

隨著時間過去，外界質疑蘿南是否仍保有這項技能。為此，庫克團隊設計了新實驗，成果發表於最新一期《科學報告》（Scientific Reports）期刊。研究人員改用實驗室中的鼓聲節奏，而非錄音室音樂，讓蘿南跟著每分鐘112、120及128拍3種不同速度擺頭，其中2種節奏是牠未曾接觸過的。研究團隊也請10名大學生進行相同測試。

結果顯示，蘿南寶刀未老，表現更勝以往。庫克指出：「在我們測試節奏感的所有項目中，沒有任何一位大學生表現比蘿南更好。」他更補充，蘿南如今的表現遠勝年幼時期，顯示其終身學習的能力。

荷蘭阿姆斯特丹大學音樂認知研究員霍寧（Henkjan Honing）認為，這項新研究確立了蘿南作為動物音樂性「頂級大使」的地位。研究團隊計畫訓練並測試其他海獅，庫克推測其他海獅或許也能跟上節拍，但蘿南仍將是耀眼的明星。

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