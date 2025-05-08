加州高中校門驚傳持刀傷人1死2傷 警追緝2嫌犯

美國加州聖塔安娜高中校門前週三發生一起持刀傷人事件，造成1名學生死亡，2名學生受傷、目前情況穩定。（圖擷自Google地圖）

2025/05/08 15:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖塔安娜高中（Santa Ana High School）校門前週三發生一起持刀傷人事件，造成1名學生死亡，2名學生受傷、目前情況穩定，警方表示有2名嫌疑人仍在逃。

綜合外媒報導，據聖塔安娜市警局發言人賈西亞（Natalie Garcia）表示，警方當地時間7日下午約3時25分接獲報案，聖塔安娜高中校門口發生持刀攻擊事件。3名年齡介於14至17歲的學生被刺傷，已被送往當地醫院，其中1人不治，另2名目前情況穩定、無生命危險，受害者姓名尚未公布。

請繼續往下閱讀...

賈西亞指出，警方目前正在追緝至少2名嫌疑人，他們的確切身分與犯案動機尚未明朗。學區發言人萊亞爾說（Fermin Leal），事發當下學生正準備放學回家，這起事件牽涉校內和校外人士。

報導提到，聖塔安娜高中當日課後活動與體育比賽已經取消，並將於當地時間8日提供心理諮詢服務協助學生因應事件帶來的衝擊。據了解，聖塔安娜市位於洛杉磯東南約30英里處，人口約達30萬，聖塔安娜高中有3000名學生就讀。

美國加州聖塔安娜高中校門前週三發生一起持刀傷人事件，造成1名學生死亡，2名學生受傷、目前情況穩定。（圖擷自「@TrueCrimeUpdat」X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法