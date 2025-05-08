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    美國交警夜間攔車臨檢 驚見駕駛座「浣熊叼冰毒管」開吸

    美國俄亥俄州警方日前進行例行臨檢時，攔下一輛行經可疑的車輛，未料撞見一隻浣熊悠哉地坐在駕駛座上，口中還叼著一根吸食冰毒用管子。（圖擷取自「Springfield Township Police Department」臉書粉專）

    美國俄亥俄州警方日前進行例行臨檢時，攔下一輛行經可疑的車輛，未料撞見一隻浣熊悠哉地坐在駕駛座上，口中還叼著一根吸食冰毒用管子。（圖擷取自「Springfield Township Police Department」臉書粉專）

    2025/05/08 15:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州近日發生一起離奇的毒品案件，當地警方在晚間進行例行臨檢時，攔下一輛行跡可疑的車輛，發現女車主已被吊銷牌照，且還對方還背有通緝令，因此當場逮捕女車主，並對汽車進行檢查，未料撞見一隻浣熊悠哉地坐在駕駛座上，口中還叼著一根吸食冰毒用管子，疑似正要開吸。

    綜合外媒報導，這起事件發生本月5日晚間7點多，俄亥俄州的斯普林菲爾德鎮（Springfield Township）警局分享，同仁布蘭漢姆（Austin Branham）當時在進行例行交通臨檢，期間攔下一輛行跡可疑、由55歲女子維達爾（Victoria Vidal）駕駛的汽車，並意外查出對方被登記在通緝名單中，以及其駕照早被吊銷。

    布蘭漢姆當場將維達爾逮捕，接著返回對方的汽車進行檢查，結果一到該車輛的駕駛座車窗旁，注意到一隻浣熊一臉淡定坐在駕駛座上，嘴裡還叼著一根冰毒管，並嘗試著要去吸它，且動作十分熟練。目睹這幕異常奇景，布蘭漢姆坦言有被嚇到，「雖然員警都接受過應對突發狀況的訓練，但碰到拿著冰毒管的浣熊還是第1次。」

    事後布蘭漢姆詢問被捕的維達爾，得知這隻浣熊名叫「嚼嚼」（Chewy），是她飼養的寵物，布蘭漢姆除了順手拍照留念，還從「嚼嚼」的行為推斷車內有異，最終搜出大量且種類不同的毒品。維達爾面臨持有毒品、3項持有毒品用具與無照駕駛等指控，目前已被轉交給正通緝她的凱霍加瀑布警察局（Cuyahoga Falls Police）。

    斯普林菲爾德鎮警局強調，雖然「嚼嚼」也被一同逮捕，不過牠並沒未在這起事件中受傷，體內也沒有驗出毒品反應，已將牠移交給擁有相關資格的專業單位來照顧。

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