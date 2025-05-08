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    中企承建曼谷審計大樓倒塌 30工程師遭冒名簽名

    中國中鐵十局在曼谷承建的審計大樓因地震倒塌。（美聯社）

    中國中鐵十局在曼谷承建的審計大樓因地震倒塌。（美聯社）

    2025/05/08 15:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國建商中鐵十局泰國分公司承建的泰國曼谷審計大樓，在日前強震中不幸被震倒，造成數十人死傷，引發外界質疑施工是否合乎規範。而泰國當局近日調查中鐵十局泰國分公司涉嫌的掛名一事時，發現文件上有30名工程師遭冒名簽名。

    根據《曼谷郵報》報導，泰國特別調查局本月5日召開會議，檢視對中鐵十局泰國分公司掛名案的調查進度。結果有30名工程師說，他們在文件上的簽名是被偽造的，只有8人表示是自己簽的。

    由於已經取得重大調查結果，泰國特別調查局局長、警察少將于尤塔納（Pol Maj Yutthana Praedam）安排再舉行一次後續會議，安排將本案轉交檢方偵辦的時間表，讓它與第一批嫌疑人的羈押時間相符。報導提到，首批嫌疑人包括3名泰國掛名代理人與中鐵十局的中國股東張傳令（Zhang Chuanling）。

    調查局透露，被冒用身份的工程師之證詞以及來自施工現場的證據是此案的關鍵。

    目前官方公布泰國曼谷審計大樓倒塌案有86人死亡、9人受傷、14人失蹤。

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