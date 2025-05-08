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    印巴衝突加劇 和平獎得主瑪拉拉籲：和平是唯一出路

    諾貝爾和平獎得主瑪拉拉呼籲，印度與巴基斯坦兩國政府應緊急採取行動，緩和邊境緊張情勢，並強調和平才是實現安全與繁榮的唯一道路。（路透資料照）

    諾貝爾和平獎得主瑪拉拉呼籲，印度與巴基斯坦兩國政府應緊急採取行動，緩和邊境緊張情勢，並強調和平才是實現安全與繁榮的唯一道路。（路透資料照）

    2025/05/08 12:36

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦爆發衝突，對此，2014年成為諾貝爾和平獎歷年最年輕得主的巴基斯坦平權運動者瑪拉拉（Malala Yousafzai）呼籲，印度與巴基斯坦兩國政府領導人應緊急採取行動，緩和邊境緊張情勢，並強調和平才是實現安全與繁榮的唯一道路。

    瑪拉拉8日於X平台發文表示，「仇恨與暴力是我們共同的敵人，而非彼此。」她認為，領導人應以保護平民，尤其是兒童為首要任務，並團結對抗分裂勢力。

    針對近期印巴邊境局勢升溫導致的傷亡事件，瑪拉拉說，「我向兩國所有無辜受害者的家屬們致上最深切的慰問。」

    瑪拉拉提到，她此刻心繫在巴基斯坦的親友，以及與她一同致力於教育、倡議和女童權益工作的夥伴們，並呼籲國際社會應立即介入，推動對話與外交，以防情勢進一步惡化，同時強調「和平是我們集體安全與繁榮的唯一出路」。

    據悉，印度控制的喀什米爾地區發生恐怖攻擊後2週，印度7日凌晨對巴基斯坦發動攻擊，鎖定巴國和巴國控制喀什米爾地區共9處恐怖組織營地；巴基斯坦隨後以重型火砲還擊。這是兩國20多年來最嚴重的軍事衝突，造成雙方共100多名平民傷亡。

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