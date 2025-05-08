暴龍竟是「亞洲移民」後代？跨國研究追溯T. rex遷徙路徑

白堊紀末期，北半球的動物群主要以暴龍科（如雷克斯暴龍）、鴨嘴龍科及角龍類鳥臀目恐龍為主。（圖取自@SergeyAtrox1 / X）

2025/05/08 11:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕「雷克斯暴龍」（Tyrannosaurus rex, T. rex）究竟源自何方？英國倫敦大學學院領導的一項最新跨國研究指出，儘管暴龍最終在北美演化成頂級掠食者，但牠們的直系祖先可能來自亞洲，在超過7000萬年前，透過連接兩大洲的陸橋遷徙至北美。

發表於《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊的此項研究揭示，暴龍科（tyrannosaurids）與大盜龍類（megaraptors）的體型劇增，與約9200萬年前全球氣溫高峰後的降溫同步。此現象或顯示牠們憑藉羽毛及更近溫血的生理機能，較其他恐龍更能適應涼爽氣候。

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主導研究的倫敦大學學院博士生莫里森（Cassius Morrison）指出T. rex起源素有爭議。他表示，模型分析顯示「T. rex的『祖父母輩』很可能從亞洲來到北美，跨越了現今西伯利亞與阿拉斯加之間的白令陸橋。」此觀點呼應T. rex與亞洲的特暴龍（Tarbosaurus）關係較近的發現，並暗示其直系祖先化石或仍深埋亞洲。

學者運用數學模型，整合化石紀錄、恐龍演化樹及當時地理氣候數據，探討暴龍科與大盜龍類的全球遷徙路徑，並將化石紀錄的空白納入計算。大盜龍類化石稀少，極具神秘色彩，其特徵為細長頭部、長如人臂的前肢及長達35公分的巨爪。研究推測牠們約1.2億年前起源於亞洲，隨後擴散至歐洲及岡瓦那大陸（Gondwana）南部，可能曾棲息於至今未發現其化石的歐洲與非洲地區。其獵食策略與暴龍科不同，或因獵物各異。

暴龍科與大盜龍類體型急遽增長，約發生在9200萬年前氣候降溫及鯊齒龍科（carcharodontosaurids）滅絕之際。鯊齒龍科的滅絕留下了食物鏈頂端的生態空缺。研究者認為暴龍類可能更能利用較低的溫度。恐龍時代末期，T. rex體重可達9公噸，大盜龍類體長可達10公尺。

共同作者謝勒（Charlie Scherer）說明，此研究闡明了大型暴龍類如何在南、北美洲出現並巨大化。他認為，牠們體型的增長「很可能是為了取代約9000萬年前滅絕的、體型同樣巨大的鯊齒龍科獸腳類恐龍」，因後者的滅絕移除了暴龍類體型增長的生態障礙。

阿根廷學者羅蘭多博士（Dr. Mauro Aranciaga Rolando）補充，大盜龍類演化初期廣布，後因岡瓦那大陸分裂而特化。他強調，雖然在亞洲等地大盜龍類最終被暴龍類取代，「但在澳洲和巴塔哥尼亞等地，牠們則演化為頂級掠食者，主宰了當地的生態系統。」

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