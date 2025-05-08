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    拜登卸任首次專訪 批川普：哪位總統會這樣說話？

    前美國總統拜登批評川普的表現「不像是共和黨總統」。（美聯社檔案照）

    前美國總統拜登批評川普的表現「不像是共和黨總統」。（美聯社檔案照）

    2025/05/08 11:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統拜登（Joe Biden）卸任後，近日首次接受專訪，

    談到他的繼任者川普（Donald Trump）對盟國的態度，包括公開放話想買格陵蘭、把加拿大變成美國第51州，甚至和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮大吵時，拜登說：「哪位總統會這麼說話？」，稱川普的表現「不像是共和黨總統」。

    拜登接受《BBC》「今日」（Today）節目專訪之際，川普就職總統剛屆滿百日，他在這段期間重塑了美國內政及外交政策。川普多次提到拜登的名字，一項分析顯示，川普上任後頭100天，至少580次提到或寫下拜登的名字。他聲稱股價上漲是「川普股市」，後來又將股價暴跌歸咎於「拜登股市」。

    在談到此前川普和澤倫斯基在白宮發生的激烈爭吵時，拜登表示，「我發現這件事在美國是不應該發生的。」「我們現在談論的『這是美國灣』，『也許我們必須奪回巴拿馬』，『也許我們需要獲得格陵蘭島』，『也許加拿大應該成為第51個州』，這到底是怎麼回事？」「哪位總統會這麼說？這不是我們的本性。我們追求的是自由、民主和機遇，而不是沒收。」

    此外，拜登最近在芝加哥發表演說時稱，在美國「沒有人是國王」。被問到是否認為川普的行為更像君主，而不是一位受憲法限制的總統，拜登謹慎地回答說：「他的行為不像共和黨總統。」

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