愛神先敲誰的心？ 研究指男性更快動心、女性情感更強烈

跨國研究揭男性更容易「秒陷愛河」；情侶示意圖，圖中人物與本新聞無關。（法新社）

2025/05/08 10:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕心跳加速、小鹿亂撞，那種讓人心神不寧的戀愛感，究竟誰先體驗？一項橫跨歐美及南非共33國的最新研究顯示，男性墜入愛河的速度，平均竟比女性快上1個月。

科學新聞網站《Science Alert》報導，這項由澳洲國立大學（ANU）生物人類學家博德（Adam Bode）領導的研究團隊，分析了808位年齡介於18至25歲、且自述正處於戀愛狀態的年輕成人問卷數據。研究旨在探討生理性別是否影響浪漫愛情的發生、進展與表達方式。

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問卷內容涵蓋了陷入愛戀的時間點、強度、次數，以及對伴侶的迷戀程度等。數據經統計分析後顯示，男性不僅墜入愛河的速度較快，發生戀情的次數也略高於女性。研究人員推測，這或許與傳統上男性需要率先展現承諾以吸引伴侶的社會壓力有關。

有趣的是，研究也發現，高達30%的男性受訪者表示，在雙方正式確認關係前就已動心；相較之下，女性的比例則不到20%。然而，在情感連結的深度上，女性似乎更勝一籌。研究指出，女性傾向花更多時間沉溺於對伴侶的思念，其浪漫情感的強度也稍高。不過，初步分析顯示男性承諾度稍低的這個差異，在納入年齡、各地性別比例等變數後便不再顯著。

博德指出，這是首次利用較大規模的跨文化樣本，來探討兩性在經歷浪漫愛情時的差異，為男女在戀愛感受的某些面向確實不同，提供了初步具說服力的證據。

研究還觀察到一個現象：在性別較為平等的國家，人們墜入愛河的頻率、承諾程度以及對伴侶的迷戀程度，整體而言都較低。這暗示了社會規範與文化背景，如同尋找伴侶、繁衍後代的演化壓力一樣，都對我們的愛情觀感產生影響。

研究團隊強調，鑑於浪漫愛情在家庭與親密關係建立、文化影響等方面的重要性，相關研究仍顯不足。他們希望能藉此研究拋磚引玉，幫助大眾更深入地理解愛情。這項研究成果已發表於國際期刊《性別差異生物學》（Biology of Sex Differences）。

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