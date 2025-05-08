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    年接待5000萬旅客！新加坡樟宜機場第5航廈下週動土

    新加坡樟宜機場第5航廈佔地1080公頃，將採用先進技術，實現機場營運自動化。（樟宜機場提供）

    新加坡樟宜機場第5航廈佔地1080公頃，將採用先進技術，實現機場營運自動化。（樟宜機場提供）

    2025/05/08 10:03

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡樟宜機場（Changi Airport）第5航廈（簡稱T5）下週動土。新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達表示，新航廈除了提升機場的客運量，也將引進創新的營運、科技和設計概念，推動樟宜機場成為永續發展的航空樞紐。

    《聯合早報》報導，徐芳達週三（7日）拜訪飛機製造商空中巴士公司（Airbus SE）的區域總部後，接受媒體訪問時提出上述觀點。

    T5是樟宜東發展計畫的一部分，建築工程預計今年上半年展開，2030年中期完成。T5投入營運後，每年可接待多達5000萬名旅客人次，使機場客容量增加超過50％。

    樟宜東的其他發展項目包括第三條跑道、貨運中心和其他航空及地面運輸輔助設施。

    此外，徐芳達指出，美國增加關稅讓全球踏入新的運作環境，「由於前方充滿不確定性，有些投資商選擇觀望，有些公司則因為擔心全球局勢，減少招募」。

    他強調，「我國（新加坡）將積極探討如何幫助受影響的公司和員工，探索新的發展機遇、為國家帶來利益」。

    新加坡航空業目前聘僱約3萬6000名職員。

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