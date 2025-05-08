打到自己人？印度夜襲巴基斯坦 布拉莫斯飛彈竟墜自家院子

印度空軍日前對巴基斯坦境內目標發動夜間空襲後，在印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發現的飛彈殘骸。據信這些碎片來自一枚布拉莫斯（BrahMos）地對地飛彈。（圖：取自 defence-blog.com）

2025/05/08 08:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度空軍7日針對巴基斯坦境內目標發動夜間空襲後，驚傳在印度鄰近巴基斯坦的拉賈斯坦邦（Rajasthan）發現一枚疑似俄製「布拉莫斯」（BrahMos）飛彈殘骸。這引發外界揣測，印度在此次報復性攻擊中可能動用了這款先進的超音速巡弋飛彈，這枚可能是因為故障或遭攔截，最後墜落自家領土。

據《Defence Blog》報導，這批飛彈殘骸最初被誤認為巴基斯坦「紅旗-9」（HQ-9）防空系統的攔截彈碎片。然而，經過仔細檢視，殘骸上的組件標有「P-SK-310」字樣，此為俄羅斯用於「布拉莫斯」（PJ-10）飛彈系統的特定編號。此外，專家也在殘骸上發現多處西里爾字母銘文及具布拉莫斯飛彈特徵的零件，顯示該飛彈可能使用了源自俄羅斯的組件進行組裝。

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印度官方目前尚未對此事件發表正式聲明。不過，防務分析家指出，從尋獲的飛彈助推器部件判斷，印度極有可能在針對巴基斯坦巴哈瓦爾布爾（Bhawalpur）的報復性打擊行動中，發射了布拉莫斯飛彈。此次跨境精準打擊，是印度為回應先前發生在克什米爾（Kashmir）地區、造成26人喪生的恐怖攻擊事件；新德里當局指控伊斯蘭城應為該恐攻負責。

布拉莫斯飛彈是由印度國防研究開發局（DRDO）與俄羅斯機械製造工藝科學生產聯合體（NPO Mashinostroyeniya）共同研發，是全球飛行速度最快的巡弋飛彈之一，最高速度可達3馬赫。目前已獲印度陸軍、海軍及空軍廣泛部署於各種作戰平台。

此次飛彈殘骸出現在印度境內，暗示在攻擊行動中，至少有一枚布拉莫斯飛彈可能發生了技術故障，或在飛行途中遭到攔截，導致其未能擊中預定目標，最終殘骸落回印度領土。這起事件無疑為印巴之間緊張的軍事對峙增添了新的變數與討論焦點。

印度「布拉莫斯」（BrahMos）飛彈系統。 （歐新社資料照）

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