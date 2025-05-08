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    印巴空戰大亂鬥 傳125架戰鬥機激戰逾1小時

    巴國消息人士指稱，印巴兩國在此次空戰中共出動125架戰機，激戰超過1小時。圖為印度空軍「飆風」戰機。（法新社）

    巴國消息人士指稱，印巴兩國在此次空戰中共出動125架戰機，激戰超過1小時。圖為印度空軍「飆風」戰機。（法新社）

    2025/05/08 09:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦7日爆發衝突，印度先是空襲巴基斯坦及巴國控制的喀什米爾地區，事後巴基斯坦也砲轟印度邊境，兩國空軍戰機更爆發大規模空戰。巴勒斯坦消息人士指出，兩國此次空戰是近代航空史上規模最大、持續時間最長的空戰。

    根據美國《CNN》報導，巴基斯坦官員7日聲稱，巴基斯坦空軍在空戰中擊落5架印度戰機。巴國消息人士指稱，雙方在此次空戰中共出動125架戰機，激戰超過1小時，且雙方均未離開自身領空，交戰距離有時超過160公里，雙方進行「超視距作戰」。

    印度和巴基斯坦於2019年發生過一次規模較小的空戰，雙方都不願派遣飛行員越過邊境作戰，不過當時有一名印度空軍飛行員在巴基斯坦領空被擊落，並在電視上被公開示眾後才被送回印度。消息人士指出，雙方這次交手時，都不想讓當時的「羞辱」發生在自己身上。

    巴基斯坦官員7日聲稱，巴基斯坦空軍在空戰中擊落5架印度戰機。圖為巴勒斯坦空軍F-16戰機。（法新社）

    巴基斯坦官員7日聲稱，巴基斯坦空軍在空戰中擊落5架印度戰機。圖為巴勒斯坦空軍F-16戰機。（法新社）

    巴國消息人士指稱，雙方空戰時均未離開自身領空，交戰距離有時超過160公里。圖為巴基斯坦空軍「梟龍」戰機。（法新社）

    巴國消息人士指稱，雙方空戰時均未離開自身領空，交戰距離有時超過160公里。圖為巴基斯坦空軍「梟龍」戰機。（法新社）

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