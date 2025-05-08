擊落印度5戰機 巴基斯坦總理得意：1小時把敵機炸粉碎

巴基斯坦總理夏立夫讚賞巴國空軍「英勇無畏」，在接近1小時的空戰中，「我方飛行員將敵機炸個粉碎」。（美聯社）

2025/05/08 08:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度在7日凌晨針對巴基斯坦和該國控制的喀什米爾（Kashmir）地區發動空襲，導致雙方緊張關係更加升溫，隨後巴基斯坦也對印度發射報復性砲擊，更聲稱擊落印度空軍5架戰機。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）讚賞巴國空軍「英勇無畏」，在接近1小時的空戰中，「我方飛行員將敵機炸個粉碎」。

根據《CNN》報導，夏立夫7日晚間在電視播出的全國談話中提到：「在一場持續一小時的空戰中，我們的飛行員將敵人的戰機炸個粉碎，敵人只花了幾個小時就跪地求饒。」夏立夫提到，印度在攻擊中使用數十架戰機，幾天前印度還在自豪地展示他們購買的法國製「飆風」戰機，「但是做人不應該太自滿」。

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夏立夫指出：「印度戰機以作戰形式升空，但我方空軍也早已準備就緒。」他大力讚揚巴基斯坦空軍英勇無畏，但談到在印度攻擊下喪生的民眾時表示：「這些烈士的血債必將被討回。」

週三早些時候，巴基斯坦軍方消息人士稱，他們在「自衛」行動中擊落了5架印度戰鬥機和1架無人機，包括3架法國製造的「飆風」戰機、1架MiG-29戰機和1架Su-30戰機，以及1架印軍的「蒼鷺」無人機。

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