梵蒂岡西斯汀教堂煙囪冒出黑煙 教宗選舉首輪投票無結果

西斯汀教堂的煙囪冒出黑煙，象徵未達成共識，需要進行下一輪投票。（歐新社）

2025/05/08 07:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世後，梵蒂岡將選出新教宗，133名樞機主教7日進入西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行樞密會議（Conclave），將在與外界隔離的情況下選出新任教宗。不過首輪投票未能選出新教宗，西斯汀教堂的煙囪冒出黑煙，象徵未達成共識，需要進行下一輪投票。

綜合外媒報導，新任教宗選舉在羅馬時間7日下午4時30分舉行，宣布方式是從梵蒂岡西斯汀禮拜堂上方的煙囪施放煙霧，白煙象徵選出新教宗，黑煙則代表尚未達到共識，需要舉行下一輪選舉。從8日開始，每天最多可舉行4輪選舉，上、下午各投票兩輪。

請繼續往下閱讀...

由於當選人須達到2/3票數，此次選舉有133位樞機主教參加投票，因此當選門檻至少要獲得89票。現代教宗選舉通常很短，2013年的樞密會議選出方濟各時，會議僅持續了兩天，2005年本篤十六世當選時，會議也是僅舉行兩天，而最近十次樞密會議平均時間約略超過三天，沒有一次超過五天。

最新結果顯示，西斯汀教堂的煙囪在7日傍晚冒出黑煙，代表需要進行下一輪投票，樞機主教將返回住所並與外界隔離，8日則是繼續進行下一輪投票。

群眾聚集在聖彼得廣場觀看教宗選舉結果。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法