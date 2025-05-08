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    首頁　>　國際

    習近平抵莫斯科訪問3天 深化與蒲亭無上限夥伴關係

    2025/05/08 01:39

    〔中央社〕中國國家主席習近平今天抵達俄羅斯首都莫斯科展開3天重要訪問，期間將出席盛大的勝利日遊行，展現對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持。

    蒲亭2022年2月下令俄羅斯對烏克蘭發動攻勢的幾週前，莫斯科和北京宣布建立「無上限夥伴關係」，之後兩國持續擴大軍事和貿易關係，令西方不安。

    習近平訪俄之際，中美關係正因美國的貿易關稅更趨緊張。另一方面，美國總統川普對蒲亭提出調解烏克蘭衝突的提議。

    習近平在今天發表於俄羅斯「俄羅斯日報」Rossiyskaya Gazeta）的文章中稱許中俄關係「有韌性」，並呼籲其他國家不要插手中俄關係。

    習近平寫道：「雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體。」

    習近平訪俄的前一天，克里姆林宮盛讚俄中關係是合作的「真正典範」，並表示兩國關係「處於最高點」。

    克宮表示，蒲亭和習近平將在一對一會面時，討論烏克蘭議題與俄美關係。1140508

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