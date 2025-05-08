越戰名照「燒夷彈女孩」誰拍的？ 美聯社力挺自家攝影記者

2022年5月11日，普立茲獎得獎攝影師黄公崴（中）與「燒夷彈女孩」本人潘金福（左）手持放大版的「燒夷彈女孩」在梵蒂岡等待晉見教宗方濟各。（美聯社）

2025/05/08 00:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此越戰結束50年之際，有關知名越戰新聞照片「戰爭的恐怖」（The Terror of War）究竟出自何人之手的爭議，看似也終於告一段落：儘管遭到紀錄片《特約記者》（The Stringer，暫譯）公開質疑，美聯社在調查1年仍未無法證明其攝影記者黄公崴（Nick Ut）並非拍攝者，因此決定不更改該照片的來源。

1972年6月8日，越南9歲女童潘金福逃離越戰戰火時遭燒夷彈波及，被美聯社攝影記者黃公崴拍下她赤身裸體尖叫哭嚎著與家人在路上奔逃的身影，成為越戰中令人印象最深刻的畫面之一。黄公崴隔年憑此照獲得普立茲獎。

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美聯社早在今年1月《特約記者》於日舞影展首映前夕，就發布針對該新聞照片出處的暫時調查報告，6日則發布長達97頁的最終報告，試圖將此爭議隨著越戰結束滿半世紀畫上句點。

美聯社過去1年來一直在調查有關黄公崴並非該照片拍攝者的說法，最終以缺乏確鑿證據顯示該照拍攝者另有其人為由，決定維持認定黄公崴是這張暱稱為「燒夷彈女孩」（Napalm Girl）的新聞名照的拍攝者。

美聯社發言人伊斯頓（Lauren Easton）在聲明中說，該社利用廣泛視覺分析、訪問目擊者，以及該照拍攝當天的其他可取得的照片進行檢視，「顯示這張照片可能是黄公崴拍攝的。這些資料都沒能證明是其他人拍的。」

但伊斯頓坦承雖有疑問，但真相恐怕再也難明，畢竟事隔50年，許多牽涉其中者已不在人世，再說科技術也有其限制。

紀錄片《特約記者》宣稱，「燒夷彈女孩」的拍攝者並非當時的美聯社正職攝影記者黃公崴，而是該攝的特約攝影記者阮青毅（Nguyen Thanh Nghe，譯音），理由是黃公崴當時雖也在現場，然其所在位置不可能拍出這張照片。

1975年4月30日，隨著最後1架美軍直升機飛離美國駐南越大使館屋頂，美國結束在越戰的戰事，同日南越首都西貢（今胡志明市）淪陷，南越滅亡。

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