印巴衝突傷亡增至141人 巴基斯坦防長：做好全面戰爭準備！

巴基斯坦國防部長阿西夫。（路透）

2025/05/08 00:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印巴衝突急遽升溫！印度7日凌晨突然對巴基斯坦和該國控制的喀什米爾（Kashmir）地區發動空襲，隨後巴國也對印度發射報復性砲擊，雙邊傷亡數增加到至少141人。台灣時間7日晚間，巴國國防部長阿西夫（Khawaja Asif）撂話稱，巴國已做好全面戰爭的準備！

根據《CNN》報導，印度7日凌晨發起代號「辛多爾」（Operation Sindoor）的軍事行動，空襲巴基斯坦及巴控喀什米爾西北部地區9處「恐怖主義基地」，宣稱此次行動是回應今年4月22日，發生在印度控制喀什米爾中、南部地區帕哈爾加姆（Pahalgam）的恐攻事件，該事件造成26死，大部分為印度遊客，印方指控是巴國所為，但巴國否認。

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印度空襲後，巴基斯坦軍方隨後宣稱擊落5架印度軍機，同時對印度發射報復性砲擊，並表示印度的攻擊造成26名平民死亡，46人受傷。印度則在7日晚間通報，巴國朝印控喀什米爾地區發動砲擊，造成的傷亡上升至12死57傷。

今傍晚，巴基斯坦總理辦公室發布聲明，指總理謝里夫已正式授權巴國武裝部隊，對印度空襲採取「相應行動」，巴基斯坦國家安全委員會今天也召開緊急會議，決定展開報復，兩個核武大國衝突進一步升級成戰爭風險升高。

而巴國防長阿西夫今晚向《CNN》表示，印度的襲擊標誌著擴大兩國衝突，伊斯蘭馬巴德雖試圖避免衝突進一步升級，但軍方已做好「全面戰爭」的準備，而印度毫無疑問是挑起戰事的一方。

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