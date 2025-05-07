再傳反習檄文！社群平台要求習近平 為治國錯誤下罪己詔

5月6日海外平台瘋傳名為「勸習近平下罪己詔，莫再踐踏國家命運」的反習公開信。（路透資料照）

2025/05/07 22:16

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼廣州華南理工大學教授兼生物科學與工程學院院長林影、教授兼院長助理韓雙艷，攜手實名發表名為「星星之火，可以燎原！」的反共討習檄文後，5月6日海外平台也瘋傳名為「勸習近平下罪己詔，莫再踐踏國家命運」的反習公開信（https://m.creaders.net/blog/d/515253），執筆者自稱是國家評定社會科學序列學者的楊純華，且已有多人以匿名並註明職銜的方式連署。

公開信一開頭就表示：「習近平先生：我們是一些普通的中國人，有的身處海內，有的漂泊海外；有的在學術講壇耕耘真理，有的在街巷民間見證苦難。我們寫信給您，只因一個共同的願望：希望這片生我們養我們的土地，不再在錯誤中沉淪，不再沉默。」

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公開信並控訴：「自2012年出任中共中央總書記以來，執政已超過十二年。您一再強調『為人民服務』、『中華民族偉大復興』、『全面依法治國』。然而，我們所目睹的卻是：政治上越來越嚴加極端化、經濟上持續滑坡、社會控制前所未有地前所未有的嚴酷，國家正一步步陷入前所未有的制度性危機與信任崩塌。」

公開信指出：「先生，您以『定於一尊』的當今皇帝姿態，集黨政軍大權於一身，透過修改憲法，打破黨首和國家主席任期限制，自封『核心』之位。既然如此，您身為孤家寡人也理應承擔歷史對這一切的責任。」

公開信還呼籲：「我們寫這封信，不是奢望您徹底改弦易轍，而是希望您能夠在仍掌權之時，尚未為歷史徹底釘死之際，效法古人之智與勇，下一個罪己詔，承認錯誤，清算政策，緩解社會撕裂，為國家保留一絲重構的可能。」

「勸習近平下罪己詔，莫再踐踏國家命運」公開信，系統性地揭露了習近平執政十餘年來的重大失政與制度危機，呼籲其以歷史擔當之名，公開認錯悔改，還社會以真相，還人民以尊嚴。

這封公開信分為「權力集中與言論封殺：一個人的國家」、「三年清零與動態防控：一次全民災難的政治實驗」；「『雄安夢』與國家資源錯配：千年大計成爛尾工程」、「一國兩制的破壞與民族地區高壓統治」；「外交孤立與戰略誤判：中國正走向新型閉關鎖國」；「社會結構與代際信任的斷裂」；「歷史責任與罪己傳統：為何您應當下詔懺悔」、「結論：從悔罪出發，為國家贏得重新開始的機會」8個部分，強烈譴責習近平的治國失誤，並要求習近平下罪己詔。

公開信呼籲：「習近平先生：面對當前的內政危機、社會撕裂與國際孤立，我們真誠地建議，您效法中國古代明君之道，發布一份真正意義上的罪己詔。不是為了形式上的『自我批評』，也不是為了挽救個人名聲，而是為了回應歷史、回應人民、回應一個正在滑向崩塌邊緣的國家的最後良知。」

公開信並表明：「我們聯署，不是出於仇恨，而是出於愛國；不是為製造動盪，而是為防止崩潰。我們希望通過理性、公開、和平的方式，推動中國邁向真正的憲政、法治與道義秩序。」

公開信並呼籲民眾：「無論您身在海內或海外，無論您是學者、律師、媒體人、公民社會成員，還是普通勞動者、公務員、教師、學生……若您認同本信主張，請加入聯署，為未來的中國發出一聲光明的迴響。」公開信結尾並附上聯署電子郵件chunhuayangaustralia@gmail.com。

林影和韓雙艷今年4月攜手實名發表名為「星星之火，可以燎原！」的反共討習檄文，批判中國共產黨近年一系列惹得天怒人怨的政策，還提起六四天安門悲劇在中國被刻意遺忘，呼籲中國人民奮起而戰，反對獨裁，爭取民主自由！

在發表上述反共討習檄文後，林影和韓雙艷已分別被摘除院長和教授兼院長助理職務，個人訊息遭刪除。

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