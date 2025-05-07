印度公佈「辛多爾」行動戰果 25分鐘摧毀巴國9恐怖組織據點

印度陸軍上校庫瑞希（Sofiya Qureshi）7日在記者會上說明「辛多爾行動」戰果。（歐新社）

2025/05/07 22:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度政府7日凌晨就上月底印度控制喀什米爾的恐怖攻擊事件，攻擊巴基斯坦境內多處據點。印度政府、軍方在攻擊行動後的記者會上說明，這場行動歷時25分鐘，摧毀巴國境內共9處恐怖份子據點。

印度外交部次長唐勇勝 （Vikram Misri）、陸軍上校庫瑞希（Sofiya Qureshi）、空軍聯隊長、直升機飛官辛赫（Vyomika Singh），下午召開記者會，說明這場代號「辛多爾」（Sindoor）行動。

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唐勇勝指出，上月22日印度喀什米爾巴哈甘地區發生的恐怖攻擊，是以巴國為據點的恐怖組織「虔誠軍」外圍組織「抵抗陣線」（The Resistance Front, TRF）所為，巴國在恐攻發生兩週來，絲毫沒有要打擊在該國的恐怖份子據點，而是不斷否認與恐攻有關，並反指印度使情勢升高，誤導國際看法。

他指出，印度獲得情資顯示，「即將發生針對印度的另一場恐怖攻擊，因此須採取行動先發制人嚇阻」，7日的行動聚焦於摧毀恐怖份子據點，「是審慎，適度，並且並非要使情勢升高」。

庫瑞希表示，攻擊行動從凌晨1時05分，持續到1時30分，目標為「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）、「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）和「真主穆斯林游擊隊」（Hizbul Mujahideen），這3個恐怖組織，25分鐘行動中，摧毀其位於巴控喀什米爾首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）以及賓貝爾（Bhimber）、科特利（Kotli），和鄰近省旁遮普的穆里德克（Muridke）、夏爾科特（Sialkot）、巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）6地，共9處據點，其中包括穆罕默德軍位於巴哈瓦爾布爾的總部。

印度軍方動用「暴風影／SCALP」巡弋飛彈、「鐵錘」空對地炸彈（AASM Hammer），以及先進滯空彈藥（自殺式無人機）等武器。

庫瑞希指出，攻擊並未針對軍事設施；辛赫表示，這次行動是為巴哈甘攻擊的「直接報復」，目標都是根據可靠情報，經過挑選，避免損及平民傷亡和民用基礎設施，「沒有造成附帶損害」。

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