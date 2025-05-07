嗆繼續攻擊紅海以色列船隻 葉門叛軍：他們被排除在協議之外

葉門沙那國際機場民航機在以色列空襲中受損。胡塞武裝媒體辦公室發布此畫面，並重申即便與美方停火，其針對以色列船隻的攻擊行動亦不會停止。（美聯社）

2025/05/07 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管美國與葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯胡塞武裝）6日達成停火協議，結束數週以來美軍對這個獲伊朗支持組織的猛烈打擊，但胡塞武裝官員7日對《法新社》說，他們將繼續在紅海攻擊以色列船隻。由阿曼斡旋促成的協議原本旨在確保紅海航運自由，但胡塞武裝政治局成員阿勒吉里（Abdulmalik Alejri）明確指出，以色列被排除在協議之外。

阿勒吉里說，「除了以色列船隻，所有國際船隻的水道都是安全的。以色列不是協議的一部分，協議只包括美國和其他國家的船隻。」青年運動現在「只會」攻擊以色列船隻，改變了先前連帶打擊曾造訪以色列或與以色列有模糊關聯船隻的策略。

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阿曼外長阿布塞迪6日宣布，經多方斡旋，雙方已同意停火，不再互相攻擊，以確保紅海國際商業航運的自由與順暢。美國總統川普隨後說，美國將停止對青年運動的轟炸行動，對方已「屈服」、「請求停止轟炸」。然而，胡塞運動高層僅間接向美方說，持續升級衝突將影響川普下週的中東訪問行程，並未明確承認任何讓步，更揚言對以色列的攻擊「將會持續且超越敵人所能承受的範圍」

阿勒吉里指出，近期美國與伊朗在馬斯喀特（Muscat）的會談，為沙那與華盛頓之間的間接接觸「提供了機會」，進而促成停火，「是美國首先對我們發動侵略，在此之前，我們並未恢復對以色列的行動，也沒有在他們攻擊我們之前鎖定任何美國船隻。」

控制葉門大片地區已逾10年的胡塞武裝，自2023年11月，即以色列與哈瑪斯戰爭爆發數週後，開始在紅海及亞丁灣攻擊與以色列相關的船隻。2024年1月美英兩國發動軍事打擊後，胡塞武裝更將目標擴大到與美英有關的船隻，連串飛彈與無人機攻擊，已大幅減少紅海航線貨運量，紅海航線通常承載全球約12％海上貿易。

停火消息披露同日，以色列軍事行動並未停歇。《美聯社》報導，以色列軍方6日出動「數十架」戰機，對胡塞武裝控制的葉門首都沙那國際機場發動猛烈空襲，投下約50枚炸彈，聲稱已完全癱瘓機場。空襲導致機場航廈窗戶震碎，混凝土結構裸露，數架民航客機在停機坪上燃燒。葉門航空公司（Yemenia）說，三架飛機已「停止服務」。沙那機場總監夏伊夫表示，機場因「嚴重損毀」已暫停所有航班，估計損失高達5億美元。

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