影像曝光！夜襲巴基斯坦 印度轟爆9處恐怖組織據點

2025/05/07 20:45

〔編譯陳成良/綜合報導〕印度軍方7日公布代號「辛多爾行動」(Operation Sindoor)的作戰影片,畫面顯示印度武裝部隊對位於巴基斯坦,及巴基斯坦控制的克什米爾地區恐怖組織營地發動攻擊。此次行動旨在報復4月22日發生於查謨和克什米爾帕哈爾加姆地區的致命攻擊。

印度新德里電視台(NDTV)取得並播出的影片,清晰記錄了這場代號「辛多爾行動」的軍事打擊。據悉,行動鎖定了與「穆罕默德軍」(JeM)、「虔誠軍」(LeT)及「真主穆斯林游擊隊」等組織相關的9處恐怖分子營地,並成功將其摧毀,報導指稱約70名恐怖分子在行動中喪生。

NDTV展示的其中一段畫面顯示,印軍於凌晨約1時許,對巴基斯坦控制的克什米爾科特利地區,馬卡茲阿巴斯恐怖組織營地發動攻擊。軍方指該營地是「虔誠軍」訓練自殺炸彈客的「神經中樞」。另一段影片則記錄了印軍摧毀同在科特利地區、隸屬「虔誠軍」的古爾普爾營地,官方稱該處曾訓練涉及往年多起致命攻擊的恐怖分子。

影像也揭露,位於巴基斯坦旁遮普省、鄰近邊界的錫亞爾科特地區薩加爾營地也遭摧毀。此外,印軍打擊了「穆罕默德軍」位於巴哈瓦爾布爾的總部,以及「虔誠軍」設於穆里德克的據點,後者是2008年孟買恐攻部分兇嫌的受訓地。

OPERATION SINDOOR #JusticeServed Target 1 – Abbas Terrorist Camp at Kotli. Distance – 13 Km from Line of Control (POJK). Nerve Centre for training suicide bombers of Lashkar-e-Taiba (LeT). Key training infrastructure for over 50 terrorists. DESTROYED AT 1.04 AM on 07 May 2025.… pic.twitter.com/OBF4gTNA8q

其他遭摧毀的目標,根據NDTV引述官方的說法,還包括:錫亞爾科特的馬哈穆納賈亞營地、穆扎法拉巴德的薩瓦伊納拉營地與賽義德納貝拉爾營地,以及賓貝爾地區的巴納拉營地。這些營地分別與不同恐怖組織有關,並被指為訓練恐怖分子從事武器操作、爆裂物製作及叢林生存技巧,以對印度發動攻擊的據點。

印度外交秘書米斯里(Vikram Misri)在記者會上強調,針對造成26人死亡的帕哈爾加姆攻擊,將行兇者與策劃者繩之以法「至關重要」。他形容此次行動「經過審慎評估、非升級性、合乎比例且負責任」,旨在「瓦解」恐怖組織基礎設施。米斯里同時指責巴基斯坦在攻擊事件後未採取行動,反而一再否認,並稱印度情報顯示有進一步攻擊的威脅,故有必要採取威懾與先發制人的行動。

OPERATION SINDOOR#JusticeServed



Target 2 – Gulpur Terrorist Camp at Kotli.

Distance – 30 Km from Line of Control (POJK).

Control Center and Base of Lashkar-e-Taiba (LeT)

Used for revival of terrorism in Jammu and Kashmir.



DESTROYED AT 1.08 AM on 07 May 2025.… pic.twitter.com/JyYlZEAKgU