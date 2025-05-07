為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影像曝光！夜襲巴基斯坦 印度轟爆9處恐怖組織據點

    印度軍方公布「辛多爾行動」作戰影像。圖中左側為空襲瞬間的熱感應畫面，顯示爆炸點；右側為地面視角，可見目標設施陷入火海。（圖翻攝自印度軍方「多杜爾行動」影片）

    印度軍方公布「辛多爾行動」作戰影像。圖中左側為空襲瞬間的熱感應畫面，顯示爆炸點；右側為地面視角，可見目標設施陷入火海。（圖翻攝自印度軍方「多杜爾行動」影片）

    2025/05/07 20:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度軍方7日公布代號「辛多爾行動」（Operation Sindoor）的作戰影片，畫面顯示印度武裝部隊對位於巴基斯坦，及巴基斯坦控制的克什米爾地區恐怖組織營地發動攻擊。此次行動旨在報復4月22日發生於查謨和克什米爾帕哈爾加姆地區的致命攻擊。

    印度新德里電視台（NDTV）取得並播出的影片，清晰記錄了這場代號「辛多爾行動」的軍事打擊。據悉，行動鎖定了與「穆罕默德軍」（JeM）、「虔誠軍」（LeT）及「真主穆斯林游擊隊」等組織相關的9處恐怖分子營地，並成功將其摧毀，報導指稱約70名恐怖分子在行動中喪生。

    NDTV展示的其中一段畫面顯示，印軍於凌晨約1時許，對巴基斯坦控制的克什米爾科特利地區，馬卡茲阿巴斯恐怖組織營地發動攻擊。軍方指該營地是「虔誠軍」訓練自殺炸彈客的「神經中樞」。另一段影片則記錄了印軍摧毀同在科特利地區、隸屬「虔誠軍」的古爾普爾營地，官方稱該處曾訓練涉及往年多起致命攻擊的恐怖分子。

    影像也揭露，位於巴基斯坦旁遮普省、鄰近邊界的錫亞爾科特地區薩加爾營地也遭摧毀。此外，印軍打擊了「穆罕默德軍」位於巴哈瓦爾布爾的總部，以及「虔誠軍」設於穆里德克的據點，後者是2008年孟買恐攻部分兇嫌的受訓地。

    其他遭摧毀的目標，根據NDTV引述官方的說法，還包括：錫亞爾科特的馬哈穆納賈亞營地、穆扎法拉巴德的薩瓦伊納拉營地與賽義德納貝拉爾營地，以及賓貝爾地區的巴納拉營地。這些營地分別與不同恐怖組織有關，並被指為訓練恐怖分子從事武器操作、爆裂物製作及叢林生存技巧，以對印度發動攻擊的據點。

    印度外交秘書米斯里（Vikram Misri）在記者會上強調，針對造成26人死亡的帕哈爾加姆攻擊，將行兇者與策劃者繩之以法「至關重要」。他形容此次行動「經過審慎評估、非升級性、合乎比例且負責任」，旨在「瓦解」恐怖組織基礎設施。米斯里同時指責巴基斯坦在攻擊事件後未採取行動，反而一再否認，並稱印度情報顯示有進一步攻擊的威脅，故有必要採取威懾與先發制人的行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播