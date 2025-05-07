為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東京地鐵爆隨機砍人！3人遭砍傷 南北線停駛至9點

    日本東京地鐵南北線今日驚傳隨機砍人事件。示意圖。（彭博）

    日本東京地鐵南北線今日驚傳隨機砍人事件。示意圖。（彭博）

    2025/05/07 20:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京地鐵南北線今（7日）驚傳隨機砍人事件，一名43歲男子在月台突然持刀攻擊乘客，造成1名女子及2名20多歲男子受傷，所幸3人無生命危險。

    根據綜合日本放送協會（NHK）報導，事件發生於當地時間晚間7點，文京區的東大前站月台一名43歲男子，在晚間尖峰時段突然持刀攻擊乘客，造成1名女子頭部與頸部遭砍傷、2名20多歲男子頭部與手部受傷，所幸3人均意識清醒，無生命危險，警方也迅速將凶嫌逮捕。

    根據初步調查，凶嫌持菜刀行凶，在傷人後試圖進入車廂，最終遭周圍乘客合力制伏。據悉，嫌犯與傷者彼此並無認識，犯案動機目前還在釐清中，警方目前也正針對行凶過程、刀械來源及嫌犯背景進行全面調查。

    由於案件發生地點鄰近東京大學，地鐵站周邊人流密集，引發不小騷動。事故也導致南北線部分路段營運中斷，自赤羽岩淵站至市谷站之間全面停駛。原定晚間8時恢復全線行駛，後因配合現場調查與安全檢查，延至晚上9時才全面恢復通車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播