東京地鐵爆隨機砍人！3人遭砍傷 南北線停駛至9點
日本東京地鐵南北線今日驚傳隨機砍人事件。示意圖。（彭博）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京地鐵南北線今（7日）驚傳隨機砍人事件，一名43歲男子在月台突然持刀攻擊乘客，造成1名女子及2名20多歲男子受傷，所幸3人無生命危險。
根據綜合日本放送協會（NHK）報導，事件發生於當地時間晚間7點，文京區的東大前站月台一名43歲男子，在晚間尖峰時段突然持刀攻擊乘客，造成1名女子頭部與頸部遭砍傷、2名20多歲男子頭部與手部受傷，所幸3人均意識清醒，無生命危險，警方也迅速將凶嫌逮捕。
根據初步調查，凶嫌持菜刀行凶，在傷人後試圖進入車廂，最終遭周圍乘客合力制伏。據悉，嫌犯與傷者彼此並無認識，犯案動機目前還在釐清中，警方目前也正針對行凶過程、刀械來源及嫌犯背景進行全面調查。
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由於案件發生地點鄰近東京大學，地鐵站周邊人流密集，引發不小騷動。事故也導致南北線部分路段營運中斷，自赤羽岩淵站至市谷站之間全面停駛。原定晚間8時恢復全線行駛，後因配合現場調查與安全檢查，延至晚上9時才全面恢復通車。
7日午後7時ごろ、東京都文京区の東京メトロ南北線東大前駅で、「男性が刃物を振り回して女性がけがをしている」と110番がありました。女性1人が顔や首などにけがをし、切り付けたとみられる男性の身柄は確保されており、警視庁が経緯を調べています。— 毎日新聞写真部 （@mainichiphoto） May 7, 2025
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東京メトロ南北線東大前駅で車内で刃物振りまわしてる人がいる車内安全確認で東急線方面からは市ヶ谷行きになってる…— miniminiシャロパン （@minisyaro0715） May 7, 2025
運転見合わせしてる影響で帰宅ラッシュもあって駅が混雑してる… pic.twitter.com/qTOt18oizm