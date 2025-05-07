東京地鐵爆隨機砍人！3人遭砍傷 南北線停駛至9點

日本東京地鐵南北線今日驚傳隨機砍人事件。示意圖。（彭博）

2025/05/07 20:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京地鐵南北線今（7日）驚傳隨機砍人事件，一名43歲男子在月台突然持刀攻擊乘客，造成1名女子及2名20多歲男子受傷，所幸3人無生命危險。

根據綜合日本放送協會（NHK）報導，事件發生於當地時間晚間7點，文京區的東大前站月台一名43歲男子，在晚間尖峰時段突然持刀攻擊乘客，造成1名女子頭部與頸部遭砍傷、2名20多歲男子頭部與手部受傷，所幸3人均意識清醒，無生命危險，警方也迅速將凶嫌逮捕。

根據初步調查，凶嫌持菜刀行凶，在傷人後試圖進入車廂，最終遭周圍乘客合力制伏。據悉，嫌犯與傷者彼此並無認識，犯案動機目前還在釐清中，警方目前也正針對行凶過程、刀械來源及嫌犯背景進行全面調查。

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由於案件發生地點鄰近東京大學，地鐵站周邊人流密集，引發不小騷動。事故也導致南北線部分路段營運中斷，自赤羽岩淵站至市谷站之間全面停駛。原定晚間8時恢復全線行駛，後因配合現場調查與安全檢查，延至晚上9時才全面恢復通車。

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