雙核武國戰爭一觸即發！ 巴基斯坦總理授權軍方 對印度展開報復回擊

巴基斯坦總理謝里夫正式授權軍方，對印度展開回擊。（法新社）

2025/05/07 19:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦總理辦公室今天（7日）稍早宣布，總理謝里夫（Shehbaz Sharif）已授權軍方對印度展開回擊，印巴衝突升級成戰爭一觸即發！

綜合外媒報導，印度今凌晨發起代號「辛多爾行動」（Operation Sindoor），空襲巴基斯坦及巴國控制的喀什米爾（Kashmir）西北部地區9處「恐怖主義基地」。印方宣稱，這次軍事行動是回應今年4月22日，發生在印度控制喀什米爾中、南部地區帕哈爾加姆（Pahalgam）的恐攻事件，該事件造成26死，大部分為印度遊客，印方指控是巴國所為，但巴國否認。

請繼續往下閱讀...

面對印度空襲，巴基斯坦軍方宣稱擊落5架印度軍機，同時對印度發射報復性砲擊，印方則自承有3架戰機墜毀。巴國表示，印度的攻擊造成26名平民死亡，46人受傷；印度則表示，巴國朝印控喀什米爾地區發動砲擊造成10死48傷。雙邊衝突自今日凌晨爆發到現在，已知至少130人傷亡。

台灣時間傍晚，巴基斯坦總理辦公室發布聲明，指總理謝里夫已正式授權巴國武裝部隊，對印度空襲採取「相應行動」，強調面對任何侵略，該國都將堅定不移予以回擊，採取一切必要措施，捍衛主權和人民安全」。巴基斯坦國家安全委員會今天也召開緊急會議，決定展開報復，同時也堅決否認，印度稱其領土存在恐怖分子基地的指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法